Hemmaseger för Wierer i damernas sprint – Eders chanser till tätplacering försvann i ståskyttet

Fotbollsligalaget KuPS har gjort klar med Pasi Tuutti som tar över jobbet som huvudtränare för klubben. Hans kontrakt är ett år långt.

Tuutti har tidigare fungerat som assisterande tränare under Simo Valakari, som bröt sitt kontrakt i samförstånd med klubben förra veckan.

43-årige Tuutti är uppväxt i Kuopio och spelade under sin aktiva fotbollskarriär i KuPS juniorlag.

– Pasi har under de senaste åren utvecklats som tränare och är redo att föra klubben till framgångar under kommande säsong. Han har också under de tre senaste årens gång fått klubbledningens och spelarnas fulla förtroende.