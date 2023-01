Kvanthopp: Är du fortfarande du, trots att alla dina celler bytts ut? Det här lär oss Theseus skepp om vad identitet egentligen är

”Men morfar, om du har bytt ut skaftet två gånger och bettet en gång, är det då verkligen samma yxa?” Inget nytt under solen – redan de gamla grekerna, etc.

Är du fortfarande du, trots att alla dina celler bytts ut? Det här lär oss Theseus skepp om vad identitet egentligen är 33:11

Skeppet som Theseus och Atens barn återvände i från Kreta hade trettio åror och bevarades av atenarna ända till Demetrius Phalereus tid, ty de tog bort de gamla plankorna när de förföll och ersatte dem med nytt och starkare virke. På så vis blev detta skepp ett stående exempel bland filosoferna, för den logiska frågan om ting som förändras med tiden. Vissa filosofer sade att skeppet förblev detsamma, medan andra hävdade att det till slut var ett nytt skepp.

Så skrev den gamle grekiske filosofen och författaren Plutarchos. Frågan som han illustrerade med den så kallade Theseusparadoxen, eller helt enkelt Theseus skepp, är densamma som vi ska brottas med i den här veckans avsnitt av Kvanthopp.

Det vill säga: vad är det som utgör kärnan i en identitet, om det så handlar om ett föremål, eller om oss själva? Är Theseus skepp fortfarande Theseus skepp, trots att inte en enda av de ursprungliga plankorna återstår? Är Nilen samma flod varje gång du doppar dina tår i den, trots att vattnet aldrig är detsamma från dag till dag?

Eller dina tår, för den delen. Är du fortfarande du, trots att mer eller mindre varje atom i din kropp har bytts ut flera gånger sedan dagen då du föddes?

De här frågorna kan få helt olika svar beroende på var i världen du ställer dem. Få se var vi landar i veckans avsnitt av Kvanthopp.

En prima yxa

Gåtan som den här veckans Kvanthopp handlar om kallas alltså Theseusparadoxen, eller Theseus skepp. Men den kunde också heta ”Morfars yxa”. Det var så jag kände till den då jag var barn. Och faktum är att det finns en gammal anekdot på just det här temat, yxor, som olika kulturer i världen har sina egna versioner av. Grandfather’s axe, farfars eller morfars yxa, så kallas en populär variant av Theseusparadoxen.

Men jag upplevde det hela på riktigt, via min riktiga morfar och hans riktiga yxa.

Bildtext Nej, det var inte just den här yxan, men den såg ungefär lika ut. En yxa är en yxa, trots allt. Bild: Yle/Peter Lüttge yxor

Och varken jag eller morfar heller, misstänker jag, hade någonsin hört talas om någon kallad Theseus, och ännu mindre om hans skepp. Men min morfar hade en yxa som, skulle det visa sig, bar på samma gåta.

Morfars gamla yxa var i och för sig inte värst speciell. En ganska vanlig yxa var den, men morfar skötte väl om den och vässte den regelbundet. Med den yxan klöv han veden som vi värmde bastun med ute på holmen, och den höll också kaminen i stugan varm.

Yxan var ett arv från hans pappa. ”En prima yxa”, sade morfar. ”Skaftet har jag bara behövt byta ut ett par gånger, och bettet en gång”.

”Ja men”, invände jag instinktivt, ”om du har bytt ut alla delarna av yxan minst en gång, är det då samma yxa?”

”Var inte näsvis nu”, sade morfar och log snett medan han vägde yxan i sin hand, ”det är min pappas gamla yxa, vad skulle det annars vara?”

Ja, säg det. Morfar var byggmästare, han hade jobbat med händerna hela sitt liv, varken böcker eller de gamla grekerna var hans grej direkt, så han hade antagligen aldrig hört om Theseus och hans skepp.

Leo Goolden, en modern Theseus

Jag själv blev påmind om Theseus och hans skepp nu under julhelgen. Jag var sjuk under julen, det hör nästan till att man ska ha en rejäl flunsa på julen. Så medan jag återhämtade mig sträcktittade jag på en väldigt intressant YouTubekanal som jag nyss hade upptäckt.

Kanalen i fråga kretsar kring en gammal segelbåt med namnet Tally Ho, ursprungligen byggd 1910 i England – verklighetens Theseus skepp, kunde man säga. Tally Ho är en fin gammal 46 fots gaffelriggad Bristolkutter som bland annat vann den legendariska Fastnet Race-seglingstävlingen 1927.

2017 köptes Tally Ho av den unge brittiske båtbyggaren och seglaren Leo Goolden. Tally Ho hade vid det här laget hunnit reduceras till ett vrak, mer eller mindre, som låg och ruttnade på en amerikansk bakgård, köpesumman var en dollar.

Bildtext Leo Goolden och Tally Hos nya bordläggning. Bild: YouTube / Leo Goolding Tally Ho

Sedan 2017 har Leo Goolden alltså ägnat varenda vaken minut och varenda surt förvärvad slant åt att restaurera, eller snarare bygga om Tally Ho från kölen uppåt, med egna händer. Jobbet pågår fortfarande, och an efter har Goolden bytt ut så gott som varenda planka i båten mot friskt virke.

Kan för övrigt nämnas att Leo Goolden inledde sin seglarbana med att restaurera en gammal svensk folkbåt i trä, som han seglade ensam över Atlanten till Karibien, utan varken någon motor eller någon GPS-navigator.

Följetongen om Tally Ho är uppe i 146 avsnitt just nu, så den som tycker om att sträcktitta har ett riktigt YouTube-maraton framför sig.

Men apropå maraton och annat grekiskt, det skulle ju handla om Theseus och hans skepp, inte om Leo och hans båt. Nå, jag ville nämna Leo Goolden, eftersom det var han som påminde mig om Theseus skepp. Goolden nämnde i ett avsnitt att det här är en fråga som han väldigt ofta får, ”är det faktiskt samma båt, om du byter ut så gott som varenda planka i den till nytt virke?”

Bildtext Tally Ho under sin glans dagar. 1927 vann hon det legendariska Fastnet race. Bild: Leo Goolding Tally Ho

Goolden, som är en väldigt pragmatiskt lagd ung man, hänvisade med ett skratt till Theseus och hans skepp, och konstaterade att ”det finns inget absolut svar, men frågar man mig så jo, det är samma båt”. Fast frågan är, som Goolden ser det, inte alls relevant för honom. ”Strunt samma.”

Den riktige Theseus – vem var han?

Theseus skulle antagligen ha varit av samma åsikt rörande sitt eget skepp. Ett skepp är ett skepp. Det är något man seglar med, inte något man spinner filosofiska nät kring. Ruttnar en planka bort byter man ut den. Som alla vi som har en segelbåt vet, blir en segelbåt aldrig färdig. Precis som ett land. Grekland är forftarande Grekland, även om det är osäkert huruvida Theseus skulle känna igen sig om han förflyttades till dagens Aten. Vem vet, kanske han skulle göra det.

Huruvida Theseus har existerat på riktigt eller inte, det kan ingen säga med säkerhet, men vissa forskare tror att han kan ha levt under den sena grekiska bronsåldern, eller som kung av Aten under det nionde eller åttonde seklet före vår tideräkning.

Mycket av det vi tror oss veta om Theseus har vi fått av den hellenska filosofen Plutarchos (ca. 46 – 120 v.t.) som skrev en bok om honom.

Bildtext Theseus, sin tids superhjälte. Bild: Mostphotos Theseusskeppet,Theseus

Theseus var alltså, skriver Plutarchos, hjälten som bland många andra legendariska dåd dödade Minotauros, det legendariska monstret som var till hälften tjur och till hälften man, i labyrinten på Kreta. Och ändå envisas alla – inklusive jag själv – att bara tala om hans båt! Nog skulle det harma mig om jag var Theseus!

Och hur kommer båten in i bilden? Enligt legenden hade Theseus räddat en skara atenska barn från minotauren, som kung Minos av Kreta ville offra åt monstret. Efter att ha dödat minotauren bordade Theseus och barnen (och kung Minos dotter Ariadne) ett skepp – just det skeppet – och seglade sin väg till Delos.

Varje år firade de forna atenarna Theseus hjältedåd med att ta Theseus skepp på en pilgrimsfärd till Delos för att samtidigt hedra Apollo.

Det här fick de grekiska filosoferna att hälla upp ännu ett glas vin och tänka till: Om varje del av Theseus skepp, som alltså gick i skytteltrafik till Delos i århundraden, hade ersatts, en planka i taget, var det fortfarande samma skepp?

Var ligger kärnan i jaget?

I den moderna filosofin, i vår tid, har den här tankeleken tillämpats inte minst inom den så kallade medvetandefilosofin som studerar medvetandets natur och medvetandets relation till den fysiska kroppen, och hur den förändras över tid.

Hur beständig är den personliga identiteten? Hur har din egen syn på dig själv förändrats sedan du var barn? Uppfattar du dig som samma människa som när du var liten? Jag menar, så gott som samtliga atomer i din kropp har bytts ut flera gånger om, precis som plankorna i Theseus skepp, eller i Leo Gooldens kutter Tally Ho.

Trots allt så liknar den nybyggda Tally Ho ju den ursprungliga båten, nästan exakt. Jag däremot, ser i 53 års ålder väldigt annorlunda ut än dagen då jag föddes. Jag vet en massa sådant som jag inte visste då. Vad är kvar av det ursprungliga ”jag”? Leendet, kanske.

Det här är frågor som kan besvaras ganska olika beroende på var i världen du ställer dem. Theseus skepp betraktas inte nödvändigtvis som en paradox inom alla folk och kulturer.

Bildtext Kinkaku-ji, det gyllene templet, i Kyoto. Har brunnit ned till grunden två gånger bara på nittonhundratalet. Ändå samma tempel. Bild: Jay Cangel Kinkakuji

Den brittiske författaren Douglas Adams återger i sin bok Sista chansen (Last Chance To See, 1990) följande anekdot från en av sina resor till Japan:

”Jag minns en gång”, skriver Adams, ”hur jag efter ett besök i Kinkaku-ji-templet i Kyoto, var förvånad över i hur gott skick byggnaden var, hur väl den hade hållit för tidens tand, för templet är ursprungligen byggt på trettonhundratalet. Jag fick som svar att templet de facto inte alls hade klarat sig så bra, för det hade brunnit ned två gånger bara under nittonhundratalet.

- Så det nuvarande templet är alltså inte den ursprungliga byggnaden?, frågade Adams av den japanska guiden.

- Självklart är den det, sade guiden, som förvånades av Adams fråga.

- Men templet har brunnit ned totalt.

- Jo.

- Två gånger.

- Många gånger.

- Och byggts på nytt, från grunden?

- Självklart! Det är en betydande och historisk byggnad.

- Som består av helt och hållet nya byggnadsmaterial?

- Förstås. Templet brann ju ned.

- Men hur kan det då vara samma byggnad?

- Det är alltid samma byggnad.

”Idén med byggnaden är det beständiga”

Douglas Adams säger att som guiden beskrev saken, lät det helt och hållet rationellt. Idén med en byggnad, dess syfte och dess plan, är alla oföränderliga och skapar tillsammans byggnadens karaktär. De ursprungliga byggarnas avsikter bibehålls. Träet som används för att förverkliga den här idén, förmultnar och ersätts vid behov av nytt virke.

Att fästa för stor uppmärksamhet vid de ursprungliga plankorna, skriver Adams, leder till att man misslyckas med att se den levande byggnaden sådan som den är. Jag tror att min morfar skulle ha nickat medhåll åt det här. Just så här var hans relation till sin pappas gamla yxa. En prima yxa. En hederlig, gammaldags yxa, det ser väl vem som helst. Theseus hade sannolikt också tittat på sitt skepp och hållit med.

Bildtext Douglas Adams i San Francisco år 2000. Adams är bäst känd för boken Liftarens guide till galaxen. Bild: John Johnson Douglas Adams

En mer materialistiskt lagd modern konsument här i väst däremot, kan kräva tre olika äkthetsintyg för att varenda fiber i den antika byrån han köpte är ursprunglig. Accept no substitutes.

En kopia av ett konstverk, en förfalskning, som har fått beundrande blickar i årtionden av folk som trodde den var äkta vara, är plötsligt värdelös när den här tavlan avslöjas som en förfalskning. Varför det? Är tavlan inte precis lika vacker idag som den var igår? Är skönhet lika med äkthet? Säg det.

Hobbes tar det till nästa nivå

Nästan ett och ett halvt millennium efter att Plutarchos skrev om Theseus skepp, utvidgade filosofen Thomas Hobbes tankeexperimentet – eller ska vi säga att han komplicerade det ytterligare.

Så här resonerade Hobbes på 1600-talet: anta att väktaren på skeppsvarvet där Theseus skepp restaurerades samlade ihop alla de kasserade delarna av skeppet an efter som atenarna byggde om skeppet. Långt senare använde väktaren de kasserade plankorna till att bygga ett andra, identiskt skepp.

Frågan som Hobbes vill komma till är: vilket av de två resulterande skeppen är då det riktiga Theseus skepp – det som väktaren knåpade ihop av plankorna från den ursprungliga bordläggningen som atenarna kastade bort, eller skeppet som atenarna restaurerade med nya plankor. Skeppet som de nu gjorde sina pilgrimsfärder med. Och om det nu finns två Theseus skepp, när började det andra existera?

Bildtext Thomas Hobbes: ”Men tänk om man tar de uttjänta plankorna från Theseus gamla skepp, piffar upp dem lite och bygger ett helt skepp av dem. Vilket är då Theseus riktiga skepp?” Bild: Wikimedia Commons filosofi

Den här gåtan kan också belysas med en människa som utgångspunkt. Vad om vi inte bygger om Theseus skepp, utan Theseus själv. Hur mycket av sin ursprungliga kropp kan Theseus förlora på slagfältet, och ändå vara sig själv?

Om det till slut bara återstår en ihoplappad Theseus som uteslutande består av proteser, till och med hjärnan, som har fått sig en skräll för mycket och ersatts med en portabel kvantdator som hyser hans personlighet? Är det fortfarande Theseus?

”Beam me upp, Scotty!”

Det här är någonting som science fictionförfattare och filosofer som bollar med diverse framtidsteknik har varit tvungna att ta ställning till. En teknik som populariserades i och med TV-serien Star Trek är teleportering. ”Beam me up, Scotty!”

Teleportering, så som science fictionfilmerna framställer den, går ut på att man ”digitaliserar” hela din kropp, man läser av samtliga kvanttillstånd i alla partiklar i din kropp – kroppen förintas i processen – och skickar dem trådlöst till en annan plats där en exakt kopia av kroppen byggs upp, blixtsnabbt.

Frågan här är ju då att är det på riktigt samma Captain Kirk som materialiseras nere på planetens yta, som den version av honom som kopierades och upplöstes uppe på rymdskeppet Enterprise? Någon skulle kunna säga att den ursprungliga James T. Kirk nu är död. Fortsätter den ”gamla” Kirks medvetande och identitet existera i den nya kroppen?

Bildtext ”Beam us up, Scotty!” (Captain Kirk till höger.) Star Trek,William Shatner,Leonard Nimoy

Nå, nu lär det dröja länge innan vi är så långt komna med den tekniska utvecklingen att vi på riktigt behöver oroa oss för sådant. Men forskare har de facto redan lyckats med att teleportera enskilda kvanttillstånd i laboratoriet. Så man ska aldrig säga aldrig.

Men exemplet med teleporteringen är ju ett ganska extremt och, som sagt, science fiction-aktigt sådant. Det finns andra grejer i vår vardagsvärld där frågan om Theseus skepp funkar som metafor.

Jag menar, som sagt, man behöver inte teleportera dig någonstans för att alla dina celler och partiklar ska försvinna och ersättas av nya. Det sker ju helt naturligt. På sju år eller så byts så gott som alla celler i en människokropp ut. Inte i en skräll, utan långsamt, cell för cell, lite som plankorna i Theseus skepp. Jag ställde redan den frågan, men hur är det – är du fortfarande samma människa, alla dessa cellbyten senare?

Vad gör Åbo akademi till Åbo akademi?

Samma sak gäller byggnader, som exemplet med det japanska templet visade. Men också mer immateriella grejer kan användas som exempel här. Såväl företag som föreningar och universitet och vem vet vilka institutioner, byter ofta både personal, en person i taget, och adress. Ofta många gånger under sin existens.

På så vis ersätts deras strukturella delar helt av andra, men företagets eller universitetets syfte och mål förblir ofta detsamma. De flesta är säkert överens om att Åbo Akademi är Åbo Akademi, år ut och år in, vad som än händer med byggnaderna eller de yttre ramarna. Eller att personalen sakta byts ut med tiden. Eller att vissa av dess funktioner är förlagda till Vasa, till exempel.

Bildtext Åbo förändras med åren. Liksom också Åbo akademi. Människor och byggnader byts ut mot nya. Är de ändå inte ändå samma på något sätt? Bild: Arash Matin / Yle Åbo,Åbo Akademi,Åbo Domkyrkan och den gamla Åbo centrumen,Observatorium,januari,Åbo domkyrka,Vårdberget,Vartiovuori Observatory

Samma sak gäller för musiken. Många band byter medlemmar med tiden, och vissa band kan ha få eller inga originalmedlemmar. Är det ändå samma band? Här kanske nån vill protestera. Fleetwood Mac upphörde tammetusan att vara Fleetwood Mac när Peter Green stack! Och det är helt okej. Som sagt, svaren på de här frågorna är inte huggna i sten. Filosoferna kommer att fortsätta tvista om det här, sannolikt tills den sista filosofen drar sin sista suck.

Filosoferna möts i boxningsringen

I det ena hörnet av den filosofiska boxningsringen kommer vi alltid att ha gänget som leds av den gamla grekiska tänkaren Herakleitos, som levde under antiken. Det var han som sägs ha kommit med uttalandet om att ”du kan inte stiga två gånger i samma flod”, eftersom både flodens vatten och din egen kropp förnyas hela tiden.

Herakleitos trodde inte att det kan finnas något permanent i den materiella verkligheten. Därför trodde han att bara förändringen är verklig och att beständigheten, inklusive Theseus skepp, bara är en illusion. Allt var i rörelse för Herakleitos.

I det andra hörnet har vi sedan laget som leds av en annan gammal grekisk tänkare, Parmenides. Parmenides ansåg att allt snack om förändring och om skillnader över tid är strunt. Allt är ett, menade Parmenides. Ingenting förändras i verkligheten, det är bara våra sinnen som förmedlar sken av förändring.

Bildtext ”Det enda beständiga i livet är förändringen”, tyckte filosofen Herakleitos. Bild: Mostphotos Herakleitos

Rationalisten Parmenides uppfattning, att ingen förändring är möjlig, bygger på antagandet att det som finns till med nödvändighet existerar och det som inte existerar, det kan inte existera. Till och med det som existerar kan inte upplevas på riktigt, med sinnena, vi kan bara tänka på det. Tanken är som synen, den är ett sinne bland andra.

Sålunda ska vi bara strunta i Theseus skepp. Det är vad det är, oberoende av vad vi med våra aphjärnor tänker om det.

Parmenides hade sannolikt ett betydande inflytande på Platons uppfattning om idéernas och idévärldens beständighet. Theseus skepp som vi uppfattar det finns inte på riktigt, det är bara en skugga på väggen i Platons grotta.

Theseus skepp och andra föremål som vi upplever att vi observerar i sinnevärlden, är, som Platon ser det, inget mer än ofullständiga avbildningar av de verkligt existerande tingen, idéerna, på samma sätt som en cirkel ritad för hand alltid måste vara en ofullständig avbildning av den matematiskt perfekta cirkeln.

Så med andra ord: det där som vi tänker på som skepp kommer och går. Det är den eviga och perfekta idén om ett skepp som aldrig förändras, som det alltid bara finns en av.

Summa summarum

Nå, det finns ju som sagt inget absolut svar på något av det här. Om Theseus tycker att näää, det här är inte samma skepp nu längre, då har han full rätt att tycka så. På samma sätt är Leo Goolden helt bestämd om att hans Bristolkutter Tally Ho, där han har bytt ut nästan varenda en planka, fortfarande är samma båt som den Tally Ho som byggdes 1910 och som vann Fastnet Race 1927. Det är hans sida av storyn, och båda är lika giltiga. Hmmm. Kanske Platon har rätt, att det är idén om skeppet som är det väsentliga här.

Bildtext Platons skuggliknelse: ”De skuggor som föremålen kastar är blott ofullständiga avbildningar av de verkliga föremålen, på samma sätt som de föremål vi kan se bara är ofullständiga avbildningar av de verkliga idéerna.” Bild: 4edges Platon

Vi avslutar hur som helst med det närmaste jag kunde komma till ett facit. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Det här är deras svar på gåtan om Theseus skepp.

Enligt Stanford Encyclopedia of Philosophy är den mest allmänt accepterade lösningen att acceptera slutsatsen att man inte ska dra likhetstecken mellan materialet som skeppet är gjort av och själva skeppet vid olika tidpunkter. Vi har att göra med två föremål som helt enkelt upptar samma volym – och samma identitet – under olika tidpunkter. Sådesså att.