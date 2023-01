Bedrövlig bana och orättvist kval? FM-fredagen i Tammerfors döms ut från flera håll: ”Varför gjorde man så här?”

Ingen Aleksander Barkov, ingen Miro Heiskanen, ingen Roope Hintz. Och inte heller någon Husso, Lankinen, Lehkonen eller Lindell.

Men ändå två finländare som får visa upp sig under NHL:s årliga All Star-jippo den 3–4 februari: anfallaren Mikko Rantanen och målvakten Juuse Saros.

Båda spelar i Central Division-laget, och för bägge blir det deras andra All Star-deltagande (All Star-matchen är inte att förväxla med det avsevärt mer uppskattade valet till All Star-lagen).

Vem har då varit med oftast av dem som även nu är med? Svar: Aleksandr Ovetjkin, åttonde gången. Erik Karlsson och Johnny Gaudreau sekunderar med sju gånger var före Connor McDavid (6), Nathan MacKinnon (5), Auston Matthews (5) och Sidney Crosby (5).

Tre svenska spelare deltar och anmärkningsvärt nio ryska. Totalt består de fyra lagen av 44 spelare (11 per lag), varav åtta är målvakter och bara fem backar. Resten? Anfallare.

Kolla in trupperna på NHL:s webbplats!