Första tävlingen i Klingenthal blev masstart – Hirvonen och Herola ligger bra till inför backmomentet

Johannes Thingnes Bø var totalt överlägsen i herrarnas sprint i Anterselva. Bø som startade först bommade två skott i tävlingen men slog ändå Sturla Holm Lægreid med 40 sekunder.

Martin Ponsiluoma tog hand om den sista pallplatsen. Han gick i mål en dryg minut efter Bø.

Olli Hiidensalo var bäst av de blåvita åkarna i jaktstarten. Han klättrade sju placeringar i tävlingen och gick i mål som 19:e man.

Tero Seppälä tog några världscuppoäng då han slutade på 36:e plats. Han tappade tretton placeringar i loppet.

Resultat:

1. Johannes Thingnes Bø NOR 31.24,4 (2)

2. Sturla Holm Lægreid NOR +40,2 (0)

3. Martin Ponsiluoma SWE +1.02,1 (2)

4. Roman Rees GER +1.34,3 (1)

5. Johannes Dale NOR +2.00,8 (1)

-------------

19. Olli Hiidensalo FIN +3.15,4 (2)

36. Tero Seppälä FIN +4.21,3 (6)

45. Tuomas Harjula FIN +5.09,2 (2)

48. Heikki Laitinen FIN +5.40,5 (4)

54. Jaakko Ranta FIN varvades (6)