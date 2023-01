Ljudkonstnären Heikki Kossi från Karleby flyttar till USA – börjar jobba för Skywalker Sound

Foley-artisten Heikki Kossi byter Karleby mot Kalifornien när han börjar jobba för Skywalker Sound, en del av Disney-imperiet. ”De ville ha dit mig, jag sökte inte jobb hos dem”, berättar Kossi.

Efter 15 år lämnar Heikki Kossi sin studio i Karleby där han gjort ljud till filmer, tv-serier och spel. Ny arbetsgivare är det amerikanska bolaget Skywalker Sound, som är en del av produktionsbolaget Lucasfilm och Disney-imperiet.

Kossi har ett avtal som gäller i två år. Disney har också tidigare visat intresse för Kossi och han har under åren besökt Skywalker Ranch som är platsen där ljuden blir till.

– De ville ha dit mig, jag sökte inte jobb hos dem. Jag ser fram emot uppgifterna med stort intresse, säger Kossi.

Skywalker Ranch ligger ungefär 40 minuter utanför San Francisco. Totalt består området av 1 900 hektar privat område där det bland annat finns en vinodling, en konstgjord sjö, en gård med djur och restauranger för de anställda.

– Det är en bondgård, som namnet också säger. I huvudsak är det ändå arbetsplats för tiotals mänskor som vigt sitt liv åt filmljud.

Bildtext Kossis arbetskontrakt gäller i två år. Vilka filmer han ska jobba på får han inte säga.

Kossi berättar att det på ranchen bland annat finns en inspelningssal för filmmusik. Salen rymmer mer än 100 musiker.

Heikki Kossi har hittills producerat ljud för många olika filmer och serier – både mindre, privata projekt och storproduktioner i Hollywood.

Hittills har Kossi haft sin studio på storindustriområdet i Karleby. Han har medverkat med ljud till mer än 400 filmer, teveserier och spel. För ett par år sedan fick teamet bakom filmen Sound of Metal – dit Kossi hörde – en Oscar för sitt jobb.

Tar med sig en gnällig symaskin

Foley-ljud är effekter som sätts till en film eller en serie efter inspelningen. Det handlar ofta om till exempel ljud av skor, kläder eller föremål som skådespelarna använder.

Kossi tar med sig en mängd material till USA. Han har redan skeppat iväg en hel container med grejer från Karleby.

Bland annat har han skickat i väg en kappsäck full med skor och en symaskin. Eller egentligen är det en trasig symaskin som ger ifrån sig unika ljud.

– Den gnäller och gnisslar så magnifikt att jag måste ta den med, berättar Kossi.

Vilken film Kossi ska jobba med på Skywalker Ranch får han inte säga. Filmer som Skywalker Sound tidigare har jobbat med är bland andra Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water och Black Panther: Wakanda Forever.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Suuntana Skywalker Ranch – Disney halusi elokuva-alan huipulle nousseen äänitaiteilija Heikki Kossin, skriven av Ismo Vähäsarja. Översättning och bearbetning: Ida-Maria Björkqvist / Yle Österbotten.