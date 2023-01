Elpriserna i Borgå och Kymmenedalen kan sjunka, men inte ännu – en del Sibbobor får rea på räkningen redan nästa månad

Elen, både tillgång och pris, har varit ett återkommande samtalsämne och huvudbry den här vintern.

I höstas meddelade många elbolag om höjda priser och finländarna uppmanades spara el för att minska på risken för elbrist och ambulerande elavbrott.

På söndagen sade stamnätsbolaget Fingrids vd Jukka Ruusunen att risken för elbrist i nuläget är liten. Helsingin Sanomat skriver att prisnivån för börsel i genomsnitt hållits på en måttlig nivå i januari (8,5 cent/kWh inklusive skatt) och att priset på tidsbegränsade elavtal börjat gå neråt igen.

Yle Östnyland kontaktade regionens elbolag för att fråga hur det ser ut på elmarknaden och om vi snart kan förvänta oss billigare elavtal.

Borgå Energis vd Måns Holmberg säger att läget på elmarknaden ser betydligt bättre ut nu än under hösten då man funderade på hur vintern i värsta fall skulle kunna bli.

Bildtext Måns Holmberg, vd för Borgå Energi. Arkivbild. Bild: Mikael Kokkola / Yle Borgå,energibranschen,förnybara energikällor,biobränslen,energiförbrukning

December var inte en särskilt kall månad och elproduktionen fungerade bra vilket hjälpte till med att hålla både elbehovet och -priset i schack. Detsamma har fortsatt i januari.

– De farhågor vi hade om vad som händer om det blir riktigt kallt och någon av de större produktionsanläggningarna inte kan producera som normalt, de farhågorna förverkligades inte, säger Holmberg.

Han påminner ändå om att vi har halva vintern kvar.

– Men ser man på marknadspriserna så har de kommit ner rejält sen årsskiftet och vad de som värst låg på förra hösten. Prisnivån är betydligt rimligare nu än den var bara för en månad sedan eller för några veckor sedan, konstaterar Holmberg.

En del av Borgå Energis kunder följer noga med börspriserna och har kontaktat bolaget om saken många funderar på.

– Eftersom prisnivån på marknaden kommit ner så får vi fler och fler frågor om ifall vi tänker ändra på priset och när i så fall, säger Holmberg.

Beslut om pris tas i vår

Något tydligt svar på frågan finns ännu inte. Priset på de fortgående avtalen kan ändras med en månads varsel.

– Vi följer naturligtvis med hur marknaden går och vi följer med hur situatonen är i januari, februari och mars. Vi höjde våra priser från den första november vilket var betydligt senare och betydligt mindre än många av våra konkurrenter. Naturligtvis, om priserna kommer ner så kommer vi också att sänka våra priser förr eller senare, säger Holmberg.

Om man beslutar sänka priserna så blir det förmodligen mot vårkanten.

– Vi får se vintern till slut innan vi vet hur vi gör med prissättningen. De priser vi nu ser och trenden med kraftigt nedåtgående priser sätter naturligtvis press på säkert alla elbolag, säger Holmberg.

Han påminner också om att priserna på elmarknaden hoppar mer än tidigare. Måndagens dyraste timmar, kring middagstid, kostar under 14 cent per kWh medan tisdagens pristopp på elbörsen väntas nå just över 27 cent per kWh.

Bildtext För den som använder börsel lönar det sig att noga följa med priserna och sätta på tvättmaskinen då det är som billigast. Arkivbild. Bild: Petri Karvinen / Yle Viekijärvi,Lieksa,Norra Karelen,egnahemshus,Housing costs in single-family houses,elektricitetspris,elförbrukning,uppgående elpriser,Facebook features

De som har ett tidsbundet eller fortgående kontrakt betalar förstås enligt det som står i kontraktet. De som har börsel betalar en grundavgift och en överföringsavgift, men vad förbrukningen kostar beror helt på börsens svängningar och hur man tajmar sin elanvändning. Holmberg berättar att många kunder bytt till börsel i januari eftersom den varit så pass billig.

Till kunder som bor utanför Borgå säljer Borgå Energi enbart börsel.

– Det här är något vi får se över an efter som marknaden och priserna förändras, om vi har möjlighet att öppna upp mer, säger Holmberg.

På hösten slutade Borgå Energi sälja tillsvidareavtal helt och hållet, men i december återinförde man dem som ett alternativ för kunder i Borgå.

Tidigare var hela sortimentet med börsel, tillsvidareavtal och tidsbegränsade avtal tillgängligt enbart för kunder inom Borgå Energis eget nätområde. Det sammanfaller ändå inte till hundra procent med stadens gränser, och efter att ha blivit kontaktade av kunder beslöt bolaget att alla som bor inom stadens gränser har tillgång till hela sortimentet.

Fortsätt spara el

Som exempel på prisnivån nämner Holmberg att Borgå Energis tvåårskontrakt i dagsläget kostar 16,9 cent per kWh, med tio procent moms inräknat. Priset på tillsvidarekontraktet är 17,65 cent per kWh med tio procent moms.

– Det är bra att komma ihåg att tio procent moms gäller till sista april. Så från och med den första maj justeras alla priserna upp med momsförändringen tillbaks till 24 procent, säger Holmberg.

Den tillfälliga sänkningen av mervärdesskatten på elenergi är ett av regeringens sätt att försöka lätta på bördan då både el-, bensin-, och matpriser stigit. Momssänkningen syns också i Sibbo Energis och Kymmenedalens Els priser.

Hittills har den här vintern alltså löpt bättre än förväntat med tanke på elmarknadens vändningar, mycket tack vare att vintern varit relativt mild så här långt. Enligt planerna ska kärnkraftverket Olkiluoto 3:an igen tas i testbruk i början av februari, vilket ökar på eltillgången.

Bildtext Borgå Energis kraftverk i Tolkis. Arkivbild. Bild: Malin Valtonen / Yle Borgå,elektricitet,Elektricitetsproduktion och -distribution,elektricitetspris,kraftverk,Tolkis

Om vi skulle råka ut för en lång kall period, till exempel två veckor med 25 minusgrader, så kan situationen bli ansträngd, särskilt om det är kallt i hela Europa.

– Jämfört med den prisnivå vi hade för ett-två år sen, så är det betydligt dyrare priser när det är kallt. Skillnaderna från en dag till en annan kan vara väldigt stora, så riskerna på marknaden finns ännu, varnar Holmberg.

Han påminner också om att det fortsättningsvis är viktigt att spara el för att undvika elbrist.

– Faran är inte helt över även om det gått väldigt bra i början av vintern, säger Holmberg.

Sibbo Energi sänker priset på Lokalel

Sibbo Energi är ett dotterbolag till Kervo Energi vars vd Jussi Lehto tackar nej till en intervju. Han skriver i ett meddelande att han inte vill kommentera marknadsläget eller uttala sig om framtiden eftersom marknadsläget nu är mycket instabilt och lättpåverkat av olika störningar. Lehto anser också att saken blivit starkt politiserad.

Samma dag, måndag, meddelar bolaget att Sibbo Energi och Kervo Energi sänker priset på det tidsbundna elavtalet Lokalel från den första februari. Prissänkningen gäller alla nuvarande kunder.

Kervo Energi och Sibbo Energi skriver i ett pressmeddelande att orsaken till prissänkningen är att man i sin egen elproduktion gjort ett exceptionellt bra resultat och nu vill dela med sig av pengarna till kunderna. Lokalel-avtalet har enbart sålts till kunder i det egna området.

Sibbo Energis kunder kan välja mellan börsel, tidsbegränsade avtal och fortgående avtal där priset justeras kvartalsvis.

Kymmenedalens el höjer innan eventuell sänkning

Om du bor i Lovisa, Lappträsk, Mörskom eller Pyttis så är sannolikheten stor att du är kund hos Kymmenedalens el. För tillfället säljer bolaget enbart börsel till nya kunder. Tidsbegränsade avtal säljs inte alls och gamla kunder vars tidsbegränsade avtal tar slut erbjuds tillsvidareavtal.

Enligt affärsdirektör Olli Laitinen har man ännu inte bestämt om eller när man kommer att bredda sortimentet. Det är inte heller klart om man kommer att sänka priserna.

”Vi följer med situationen. Om prisnivån sjunker mer permanent så syns det säkert i kundpriserna”, skriver Laitinen per e-post.

Från och med den första februari kommer både grundavgiften och överföringsavgiften på bolagets börsel att höjas.

Enligt Laitinen beror det på att de avgifterna inte höjts sedan 2016.

”Samtidigt har egentligen alla utgifter stigit. Den största enstaka utgiftsposten som vuxit är stamnätsbolaget Fingrids balansserviceavgift som mer än fyrdubblades på ett år. Sedan början av januari har den varit 0,19 cent per kWh (10 % moms) vilket är nästan hälften av överföringsavgiften (0,44 cent per kWh, 10 % moms),”, skriver Laitinen.