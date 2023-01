Ruben Östlunds Triangle of Sadness bland årets Oscarsnominerade filmer

I dag avslöjades årets Oscarsnominerade filmer. Ruben Östlunds ”Triangle of Sadness” nominerades i hela tre kategorier.

Den svenska filmregissören Ruben Östlunds film Triangle of Sadness trippelnominerades i kategorierna bästa manus, bästa regi och bästa film.

Filmen Everything Everywhere All at Once nominerades i flest kategorier, sammanlagt i 11 stycken. The Banshees of Inisherin nominerades i nio kategorier. Elvis nominerades i åtta kategorier, The Fabelmans i sju kategorier ochTár i sex kategorier.

Filmerna The Fabelmans och The Banshees of Inisherin hörde till de stora vinnarna på Golden Globes-galan tidigare i januari i år.

Det var redan tidigare klart att Finlands Oscarsbidrag, Alli Haapasalos film Tytöt, tytöt, tytöt, inte gick vidare i Oscarstävlingen.

Den 95:e upplagan av Oscarsgalan går av stapeln den 13 mars finsk tid. Programledaren Jimmy Kimmel leder galan.

Se ett urval av nomineringarna här:

Nomineringarna för bästa film:

Everything Everywhere All at Once

Top Gun: Maverick

Elvis

Tár

The Banshees of Inisherin

The Fabelmans

Avatar: The Way of Water

All Quiet on the Western Front

Triangle of Sadness

Women Talking

Nomineringarna för bästa regi:

Todd Field, Tár

Daniel Kwan och Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Ruben Östlund, Triangle of Sadness

Steven Spielberg, The Fabelmans

Nomineringarna för bästa manus:

The Banshees of Inisherin skriven av Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once skriven av Daniel Kwan och Daniel Scheinert

The Fabelmans skriven av Steven Spielberg och Tony Kushner

Tár skriven av Todd Field

Triangle of Sadness skriven av Ruben Östlund

Nomineringarna för bästa kvinnliga huvudroll:

Cate Blanchett, Tár

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, The Fabelmans

Nomineringarna för bästa manliga huvudroll:

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser, The Whale

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Nomineringarna för bästa kvinnliga biroll:

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau, The Whale

Kerry Condon, The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once

Nomineringarna för bästa manliga biroll:

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

