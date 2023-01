Mycket klagomål mot Vasas busschaufförer: ”Igen är bussen försenad och dottern hinner inte till skolan”

Vasas lokaltrafik får mycket respons gällande chaufförernas beteende. Operatören säger att anmärkningar delas ut i konstruktiv anda.

Yle Österbotten har tidigare rapporterat om kritik mot nya operatören Vekka Group. Tidtabellerna håller inte och bussarna kör fel rutter.

Vårdslös körning

Men en betydande del av kritiken har också att göra med chaufförernas beteende i trafiken och mot passagerarna.

Vasa stads trafikchef Pertti Hällilä är medveten om responsen gentemot chaufförerna.

– Vad jag vet har det delats ut anmärkningar och varningar, men jag kan inte kommentera för operatören, säger Hällilä.

Många klagar över att bussen inte kommer eller att tidtabellen inte håller:

14.12.2022 ”Igen är bussen försenad och dottern hinner inte till skolan. Hon åker oftast med buss nr. 1 som skall vara i stan 8.04”

13.12.2022 ”Skulle åka med linje 60 till stan men fick vänta utan att en buss kom. Fick höra av en kvinna som var ute på promenad att bussen hade kört förbi långt tidigare än den borde. Har inget annat val än att köra till stan, när nästa buss kommer först om någon timme. Waltti appens reittiopas är också ur funktion, så den är inte av någon nytta.”

Chaufförernas beteende orsakar också förargelse:

21.12.2022 ”Vi väntade på bushållplatsen linje 3 bussen kl 12.15. Busen kom bromsade in bromsade in

gasade på och åkte. SEN NÄR VI GICK HEMÅT KOM BUSSEN PÅ RETUR då visade CHAUFFÖREN Finger.”

28.11.2022 ”Hej, vasa lokaltrafiks busschaufförers uppförande (speciellt mot skolbarn) är under all kritik. Vissa chaufförer använder sig t.o.m. av svordomar när de kommunicerar med 8-9 åriga skolbarn. Vidare kan de flesta chaufförer ingen svenska. Bra att barn från helt svenskspråkiga hem kommer i kontakt med finska språket i vardagen, men INTE VIA SVORDOMAR! Detta bör ovillkorligen genast rättas till!”

Det har till exempel klagats på att det körs vårdslöst:

14.12.2022 ”Lokalbuss nr 5 körde helt kallt mot rött ljus i den här korsningen ca kl. 07:54 14.12.2022. Lokalbussen svängde från Vasaesplanaden till Rådhusgatan. Rådhusgatan hade fått grönt ljus, så det var inte bara rött ljus för bussen. Mycket farligt beteende!”

”En läroprocess”

Vekka Groups vd Tomi Vasiljev svarar per mail. Han konstaterar att anmärkningar har getts i en konstruktiv anda.

– Av chauffören krävs proffsigt körande och att man förbinder sig till kundservice. Det är en läroprocess där vi stöder alla våra arbetstagare. Att säga upp någon är en extrem åtgärd.

Enligt Vasiljev är bristen på chaufförer det som ligger bakom problemen.

Han påpekar att det är bara sju månader sedan som Lifti inledde sin verksamhet.

– Vi försöker hela tiden förbättra servicen utgående från den respons vi får.

Samarbetet med Vasa stad beskriver Vasiljev som konstruktivt.

– Vi är i kontakt med varandra dagligen.

Pertti Hällilä på Vasa stad påpekar att största delen av chaufförerna sköter sitt jobb väl.