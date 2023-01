Åbopolitiker om entimmeståget: ”Jätteledsamt om man politiskt lyckas stoppa det”

Det så kallade entimmeståget har hamnat i politiskt blåsväder efter att Finansministeriet och Kommunikationsministeriet i början av veckan presenterade dystra siffror gällande flera planerade stora tågprojekt i landet.

Rapporten gällde den så kallade Finlandsbanan mellan Tammerfors och Helsingfors-Vanda flygplats, Östbanan mellan Helsingfors, Borgå och Kouvola och det så kallade entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors.

Dessa projekt beskrevs av ministerierna som olönsamma ekonomiskt sett och dessutom en källa till jättestora klimatutsläpp. Det här har fått flera partier att fundera på hur vettiga projekten sist och slutligen är.

Bland annat i Västnyland jublar man över kritiken mot entimmeståget som de ser som ett stort hot mot den nuvarande kustbanan som går från Åbo via Karis till Helsingfors.

Förespråkare i framför allt Åbo ser entimmeståget som det enda möjliga vägvalet, en framtidssatsning med enorma möjligheter för hela södra Finland.

Entimmeståget diskuterades också i torsdagens Slaget efter tolv och där deltog Janina Andersson från De Gröna i Åbo, Ulla Achren från Svenska folkpartiet i Åbo, Sirkka-Leena Holmberg, från socialdemokraterna i Karis och Björn Månsson, Svenska folkpartiet i Helsingfors.

SFP-politikern Ulla Achrén anser att entimmeståget behövs för att utveckla hela södra Finland.

”All infrastruktur kostar pengar”

Planerna på att bygga en kortare och snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors har funnits sedan slutet av 1970-talet, men på allvar började man planera för den här tåglinjen 2008 och i år ska planerna stå helt klara. Efter det finns det möjligheter att ansöka om så kallade CEF-pengar från EU.

Ulla Achrén anser att entimmeståget behövs för att utveckla hela södra Finland.

– Vi måste komma ihåg att entimmeståget inte bara försnabbar kommunikationerna mellan Åbo och Helsingfors, det gör också trafiken smidigare och säkrare. Den utgör också en del av det europeiska bannätverket TEN och vi ska tänka på att ha goda kommunikationer till väst. Samtlig infrastruktur kostar pengar, konstaterar Achrén och menar att det är helt naturligt att staten bekostar stora infrastrukturprojekt.

Också Janina Andersson ser entimmeståget som en nödvändig framtidssatsning. Hon påpekar också att tidsinbesparingen på en dryg halvtimme per resa som den nya kortare tågbanan kunde medföra inte ska föraktas.

– De flesta människor pendlar av och an under en dag. Då blir det totalt över en timme per dag som man kan sparar i tid.

Också Janina Andersson från De Gröna i Åbo ser entimmeståget som en nödvändig framtidssatsning.

Janina Andersson lyfter fram snabbgående tåg i Sverige och till exempel Japan.

– Sådana saknas i Finland. Vi bygger motovägar nog. Men vad vi än bygger så kostar det pengar. Skillnaden är att på ett tåg kan man få tillbaka lite på sin investering tack vare biljettförsäljningen, men så är det inte med vägar eftersom vi inte har vägavgifter. Bygger man en motorväg så är det svårare att få något tillbaka på sin investering.

Att klimatutsläppen i samband med byggandet av tågbanan beräknas bli så stora att det skulle ta 140 år innan utsläppen har neutraliserats tror Andersson att man kan lösa med framtidens teknik.

– Vad gäller utsläppen så är vägarna ännu värre än tågspåren. Det som är hemskt ledsamt är att betong och stål fortfarande produceras så att det blir en massa utsläpp. Där är utvecklingen på gång för att lösa det problemet. Det är jätteledsamt om man politiskt lyckas stoppa entimmeståget, då det är en satsning på Finlands framtid.

”Vad var det jag sa!”

Sirkka-Leena Holmberg är nöjd över att kunna säga “Vad var det jag sa”.

– Jag tycker det är jättefint att jag kan säga att “vad har vi sagt hela tiden” här i Västnyland! Entimmeståget är en helt onödig investering och nu har vi fått svart på vitt att ministerierna också sågar entimmeståget helt o hållet, säger Holmberg.

Holmberg påpekar också för Andersson att de tågprojekt som varit aktuella i Sverige nu har lagts på is och istället satsar man på att förbättra det befintliga nätverket av tågspår.

– Det borde vi göra här också, säger Holmberg.

Hur går det för kustbanan?

Achrén betonar att entimmeståget inte behöver betyda att trafiken på kustbanan försvinner. Förbindelserna till och från Karis kan skötas med närtrafik menar hon, vilket Holmberg kvitterar med att är en helt dödfödd idé.

Björn Månsson som är styrelsemedlem i Helsingfors regiontrafik HRT är bekymrad för kustbanans framtid om entimmeståget förverkligas.

– Det återstår att se. Det frigör visserligen bankapacitet för den regionala trafiken till till exempel Karis och Hangö, men jag är rädd för att om fjärrtågen till Åbo kommer bort från kustbanan så kommer inte passagerarunderlaget att räcka till. Det är omöjligt att spå, men jag är rädd för att kustbanan skulle degraderas och framför allt inte längre förbättras.

Entimmeståget diskuterades i torsdagens Slaget efter tolv, du kan lyssna på hela diskussionen genom att trycka på länken högst upp.