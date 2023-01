Priset på pälsar rasade – Saga Furs resultat 30 procent sämre under fjolåret

Speciellt under början av 2022 var priserna på de sålda pälsarna dåligt. Mot slutet av året gick auktionerna bättre, men läget på marknaden är fortsatt osäkert.

Pälsauktionsbolaget Saga Furs fick i fjol in betydligt mindre pengar på att sälja pälsar än året innan.

Saga Furs räkenskapsperiod var 1.11.2021-31.10.2022. Under den tiden blev de förmedlade pälsarnas värde under 273 miljoner euro, jämfört med nästan 392 miljoner euro under motsvarande period ett år tidigare.

Saga Furs gjorde en förlust på 0,3 miljoner euro jämfört med en vinst på 11 miljoner under den föregående räkenskapsperioden.

Efterfrågan har ökat på nytt

Saga Furs skriver ändå att efterfrågan på pälsar har ökat sedan början av år 2022 då den var extra dålig på grund av Kinas pandemibegränsningar och kriget i Ukraina.

Auktionerna i slutet av året har förbättrat årsresultatet som annars skulle ha varit mycket sämre.

När det gäller framtiden är Saga Furs ändå försiktigt. De högre energikostnaderna och den stigande allmänna kostnadsnivån väntas öka Saga Furs kostnader.

Bolaget konstaterar att marknadsläget för tillfället är så osäkert att det är omöjligt att förutsäga hurdana pris Saga Furs kommer att få i kommande auktioner.