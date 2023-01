”Han känns som en lädersoffa” – ormen Dobby i Österby hänger gärna med när matte stickar eller ser på skidskytte

I Österby bor en liten figur som är namne med en av de kända husalferna i Harry Potter. Han är 10 år gammal och 1,10 meter lång och bor i en grotta.

Ibland tittar han ändå ut för att se på skidskytte eller hjälpa till med läxor.

Kungspytonormen Dobby flyttade till familjen Signell i oktober i fjol.

Bildtext Dobby är egentligen 10-åriga Julia Signells orm. Här deltar de i Svenska Yles Näsdagssändning ifjol. Bild: Mikael Westerlund / Yle ormar,Kungspyton,sällskapsdjur,Näsdagen

Petra Signell har vuxit upp med hundar och hästar och mänger av andra keldjur, men det var dottern Julia Signell, 10 år, som gjorde att familjens ormintresse vaknade.

– När hon var kring fem år gammal tittade hon på program på engelska på Youtube. Då hittade hon en kanal som heter Snake discovery, som är mycket barnvänlig och har mycket kunskap om ormar och andra reptiler, berättar mamma Petra Signell.

De beslöt att åka hälsa på en bekant som har en kungspytonorm i Sverige. Efter det var både Julia och Petra Signell sålda.

Julia Signell säger att de flesta av hennes kompisar tycker Dobby är söt och vill hålla honom.

Bildtext Yle X3M:s Märta Westerlund var inte helt pigg på att gosa med Dobby under Näsdagen ifjol. Bild: Mikael Westerlund / Yle ormar,sällskapsdjur,Näsdagen,Kungspyton

Största delen av tiden tillbringar han i terrariet eftersom han behöver en högre temperatur än vad man i allmänhet har hemma, och för att han främst är vaken nattetid.

Ibland hänger han ändå runt halsen på Julia då hon gör läxor eller över axlarna på Petra när hon stickar.

– I går såg han på skidskytte med mig, berättar Petra Signell och skrattar.

Hon berättar att det går att avgöra om han vill umgås eller inte genom att titta på tungan. Är den helt stilla eller åker den hastigt in och ut ur munnen är han stressad och får återvända till sitt terrarium där han har växter att krypa in under. De är visserligen av plast men han trivs bra ändå.

– Jag är helt hopplös med växter, alla grönväxter jag tar i dör, så jag har valt att göra det enkelt för mig själv och ha plastväxter, förklarar Petra Signell.

Bildtext Dobby brukar charma de flesta som kommer på besök till familjen Signell. Bild: Petra Signell ormar

Dobby tycker alltså om att krypa ihop under växterna för att känna sig trygg. Av samma orsak ska en kungspytonorm inte ha ett alltför stort terrarium, det kan göra dem ängsliga. Dobby bor i ett som är 150 centimeter långt.

På ena sidan är temperaturen 32 grader och andra sidan 26 grader. Orsaken är att det är omgivningen som styr reptilers kroppsvärme, och då han ska smälta mat behöver han lite hjälp på traven med några extra plusgrader.

Var tredje vecka är det middagsdags för Dobby. Då bjuds han på en präktig råtta som anländer nedfryst från Polen.

Den tinar först i en hink över dagen och på kvällen placeras den i ett varmt vattenbad.

– Kungspytonormen har värmesensorer på nosen som de använder då de jagar, så det är viktigt att råttan är varm, annars förstår han inte att det är ett byte, förklarar Petra Signell.

Kungspytonormen Kungspytonormen förekommer främst i gräsbevuxna områden i västra och centrala Afrika. Den är en av de minsta pytonormarna och kan bli drygt 1,5 meter lång. Om den blir rädd rullar den ihop sig och döljer huvudet. Den livnär sig på mindre däggdjur och lägger normalt två till åtta ägg. Ifjol ändrade Den Internationella naturvårdsunionen IUCN hotbedömningen av kungspytonormen från livskraftig till nära hotad. Det är förmodligen keldjurshandeln som är det största hotet mot arten. I Finland styrs handeln av kungspytonormar av CITES-konventionen som reglerar handeln av hotade arter. Man följer också EU:s lagstiftning i handel av djur, som till vissa delar är striktare än CITES-konventionen. Kungspytonormen är ett populärt terrariedjur eftersom den är liten och har lugnt temperament. Källa: Nationalencyklopedin, Högholmen, Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst

Han har också en vattenskål i terrariet. Även om Petra Signell aldrig sett honom dricka, ormen får en stor del av sitt vätskebehov tillfredsställt från sitt bytesdjur, så är det viktigt att det finns en vattenskål. Den är tillräckligt stor för att Dobby ska kunna ta ett bad om andan faller på.

Mormor ville ta in på hotell

Det är ändå inte alla som är lika omåttligt förtjusta i Dobby som familjen Signell. Petra tycker ändå det är tråkigt då folk reagerar med avsmak när de hör talas om honom.

– Även om man är rädd för eller inte tycker om hundar till exempel, så säger man inte ”usch”. Jag har aldrig varit med om det med hästen eller hunden, konstaterar hon.

Petra Signells mamma hörde till skeptikerna till en början. Hon bor vanligtvis hos familjen då hon kommer på besök från Sverige.

– Efter att vi skaffat Dobby så sa hon att hon tar in på hotell, berättar Petra Signell.

Nu har hon ändå hunnit vänja sig vid den nya familjemedlemmen och i julas vågade hon till och med stå i dörröppningen och titta då Dobby var utanför terrariet.

Även om Dobby inte är varm och lurvig som en katt eller hund så säger Petra Signell att han är ganska gosig att hålla i.

– Folk brukar säga att han känns ungefär som en lädersoffa, förklarar hon.