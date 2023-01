Industrifacket har förkastat förlikningsmannens medlingsbud

En löneökning för alla på drygt fem procent räckte inte för Industrifacket. Risken för strejker ökar.

Inkomstförhandlingarna på Riksförlikningsmannens byrå fick ett bakslag i dag när industrifacket valde att inte godkänna förlikningsman Anu Sajavaaras medlingsbud.

Industrifackets ordförande Riku Aalto motiverar beslutet att med att de föreslagna lönehöjningarna skulle ha varit för små.

I det förkastade förslaget skulle de sammanlagda lönehöjningarna under två år ha varit 6,6 procent. Under det första året skulle höjningen ha varit 4,1 procent och under det andra 2,5 procent.

Anu Sajavaara sa att målet var att hitta en lösning som både tryggar köpkraften och Finlands konkurrenskraft.

Riku Aalto påpekar ändå att alla inte skulle ha fått de ökningar som nu föreslogs.

– De löneförhöjningar som alla skulle ha fått skulle under två år ha varit lite på 5 procent. Det beror på att en del av ökningen under det första året inte skulle ha tillfallit alla. Det ledde till att Industrifackets styrelse valde att förkasta medlingsbudet.

För tillfället är det oklart när förhandlingarna fortsätter. Det oklara läget i förhandlingarna ökar sannolikheten för att strejker bryter ut instundande vecka.

Arbetsgivarsidan skulle ha godkänt budet.