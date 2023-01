”Det bästa året i mitt liv” – den dunderpopulära serien som följer fyra mammor är tillbaka

Ekenäsbon Sofia Lindqvist med dottern Nelia Nyman är en av de mammor som delar med sig av sin vardag i Det första året, andra säsongen i serien I väntan på dig.

Senast Sofia Lindqvist syntes i rutan låg lilla Nelia i magen. Nu är hon redan en pigg och glad 1,5-åring.

Realityserien I väntan på dig hade premiär i januari fjol och följde med fyra kvinnor som väntade det första barnet.

På söndag (29.1) är det äntligen dags för följande säsong som heter I väntan på dig – Det första året och som namnet antyder, följer med barnens första år och hur det är att bli förälder.

– Vi har valt att fokusera på Nelias utveckling medan vissa mammor mera diskuterat sin egen utveckling och mammarollen, vi har haft ganska olika sätt att se på säsong två och vad vi vill dela med oss av, berättar Sofia Lindqvist.

De andra är Tindra, Anna och Ellen (de uppträder endast med förnamn i serien).

Alla har sin ögonsten som de tycker är den bästa i hela världen ― Sofia Lindqvist

De flesta föräldrar kan säkert hålla med om att det inte finns något så hänförande som de egna barnen. Mammorna filmar materialet själva och mycket riktigt konstaterar den stolta Österbymamman skämtsamt att hon helst av allt sett att hela säsongen bara visat lilla Nelia.

– De kan ju inte ta med allting, vi är ju ändå fyra mammor och alla har sin ögonsten som de tycker är den bästa i hela världen, säger hon.

Bildtext I första säsongen får vi se då hunden Elis får reda på att han ska bli "storebror". Ivern var ganska dämpad då men numera är han hängiven sin roll.

Sofia Lindqvist är utbildad estenom och jobbar som fotograf och hår- och makeup-artist och har ett stort Instagramkonto med över 11 000 följare.

Hon och dottern Nelia Nyman bor i ett hus från 1950-talet i Österby tillsammans med sambon Jocke Nyman och hunden Elis.

Lindqvist har redan länge innan serien I väntan på dig dokumenterat sitt liv, först i en blogg och senare på sitt Instagramkonto. Där går det bland annat att följa med hur hon och sambon renoverar det gamla huset från grunden.

Bildtext Sofia Lindqvist är van att dela med sig av sin vardag både via bloggen och på Instagram.

Lindqvist säger att hon alltid tyckt om att uttrycka sig i bild och genom att skriva och att det därför föll sig naturligt att börja blogga och senare skapa ett konto på Instagram.

– Det är kul att dela med sig bilder och få direkt respons av följare, berättar Lindqvist.

Trots framgången på sociala medier är Lindqvist noggrann med att bibehålla en viss kravlöshet i det hon gör.

– Jag ser det som en hobby som blev ett jobb. Men det får inte bli enbart ett jobb, det ska få vara roligt och utan press – en kul hobby som ibland kan kallas jobb, förklarar hon.

Hon berättar att tonen bland kommentarerna på hennes konto oftast är vänlig.

– Jag tror det var vanligare med elaka kommentarer i bloggvärlden för då hade man möjligheten att skriva anonymt. Jag tycker att atmosfären på Instagram är betydligt bättre. Människor kommenterar snälla saker och peppar och skriver att man har det fint, berättar hon.

Det får inte bli enbart ett jobb, det ska få vara roligt och utan press ― Sofia Lindqvist

Responsen för I väntan på dig har också varit positiv, och Lindqvist berättar att hon var överväldigad av hur populär serien blev.

– Människor skrev på Instagram och Facebook och privat hur de blev berörda fastän de kanske inte själv har barn eller var i samma livssituation.

Trots att premiären var för över ett år sedan kommer folk fortfarande fram och pratar då de känner igen henne.

– Senast då jag kom med tåget från Vasa och stod på perrongen i Böle så var det en som sa: “Hej! Du var väl med i den där serien?”

Bildtext Nelia Nyman har lärt Sofia Lindqvist att uppskatta vardagen på ett annat sätt.

I första säsongen får vi följa med från då Lindqvist visar det positiva testet för sambon Jocke Nyman fram till förlossningen. Tittaren bjuds in att ta del av det djupt personliga såsom Nymans chockblandade förtjusning då han inser vad stickans plus innebär och då Lindqvist plågad av värkar i förlossningens slutskede avbryter sig mitt i en mening för att andas in lustgas.

I och med sociala medier har vi i och för sig vant oss att stiga in i främmande människors privata rum på ett annat sätt än tidigare, men det är ändå inte konstigt att åskådaren får en upplevelse att de känner Lindqvist och de andra mammorna på ett personligt plan efter att ha sett serien.

Bildtext Nelia Nyman passar på att försöka låsa upp pekplattan medan mamma är upptagen med intervju.

Den är gjord i vloggformat vilket innebär att mammorna filmat själva och gör greppet extra personligt.

– Jag tror att det var tack var det som det blev en sådan succé. Man kom nära oss mammor på ett sätt som jag inte tror man skulle ha kommit om vi hade haft ett filmteam på plats. Det blev väldigt genuint, nära och ärligt, konstaterar Lindqvist.

Andra säsongen är gjord på samma sätt. Lindqvist tycker det var ett bra beslut, särskilt med tanke på att det är de små flyende ögonblicken hon vill fånga på film.

– Gjorde hon något roligt som vi tänkte att tittarna skulle tycka om så tog vi snabbt upp telefonen och filmade, berättar Lindqvist.

Börjat se saker genom ett barns ögon

Vardagen hemma hos Lindqvist och Nyman ser onekligen väldigt annorlunda ut än den gjorde i början av förra säsongen då paret mitt i renoveringskaoset såg ett plus på stickan.

Nu är det Nelia Nyman som stjärnan, såväl hemma som i rutan. Hon passar på att nappa åt sig pekplattan under intervjun.

– Hon filmar nu konstaterar Sofia Lindqvist med ett skratt samtidigt som dottern fnissar förtjust.

Lindqvist beskriver tiden med dottern som den bästa någonsin.

– Jag har börjat se på saker på nytt genom ett barns ögon. Jag lägger märke till andra saker och förstår att uppskatta saker i livet och vardagen på ett annat sätt.