Ebba Andersson överlägsen i comebacken – finländarnas VM-besked uteblev, Pärmäkoski långt från täten: ”Förväntade mig mer”

1. Ebba Andersson SWE 24.08,8

2. Delphine Claudel FRA + 13,4

3. Jessica Diggins USA + 20,5

4. Ingvild F. Östberg NOR + 24,4

5. Rosie Brennan USA + 40,1

6. Silje Theodorsen NOR + 41,9

7. Victoria Carl GER + 45,8

8. Kerttu Niskanen FIN + 45,9

9. Flora Dolci FRA + 47,9

10. Ragnhild Haga NOR + 48,3

14. Eveliina Piippo FIN + 59,4

20. Krista Pärmäkoski FIN +1.12,0

25. Emmi Lämsä FIN +1.22,7

26. Jasmi Joensuu FIN +1.27,0

Anne Kyllönen avbröt