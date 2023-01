Perttu Hyvärinen det blåvita glädjeämnet – Iivo Niskanen åkte in i ett staket och slutade näst sist: ”Kändes som att foten skulle lossna”

1. Harald Ø. Amundsen NOR 21.26,5

2. Sjur Røthe NOR + 11,9

3. William Poromaa SWE + 17,9

4. Pål Golberg NOR + 18,9

5. Jules Lapierre FRA + 25,0

6. Didrik Tønseth NOR + 25,2

7. Hans Christer Holund NOR + 28,5

8. Johannes H. Klæbo NOR + 28,9

9. Iver Andersen NOR + 29,4

10. Friedrich Moch GER + 32,4

11. Perttu Hyvärinen FIN + 33,3

28. Markus Vuorela FIN +1.07,2

33. Remi Lindholm FIN +1.13,6

35. Arsi Ruuskanen FIN +1.13,7

44. Joni Mäki FIN +1.27,2