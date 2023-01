Pärmäkoski dök inte upp till sitt heat, dubbla herrfloppar i kvalet – tre finländare i sprintsemifinal i Les Rousses: ”Syntes att det var mycket på spel”

Damer:

1. Kristine Skistad NOR 3.01,97

2. Emma Ribom SWE +0,70

3. Maja Dahlqvist SWE +1,78

4. Linn Svahn SWE +2,08

5. Julia Kern USA +3,45

6. Johanna Hagström SWE +9,24

11. Anne Kyllönen FIN

13. Jasmi Joensuu FIN

20. Katri Lylynperä FIN

22. Kerttu Niskanen FIN

23. Johanna Matintalo FIN

30. Krista Pärmäkoski FIN

Herrar:

1. Richard Jouve FRA 2.39,14

2. Johannes Høsflot Klæbo NOR +0,09

3. Pål Goldberg NOR +0,91

4. Edvin Anger SWE +0,91

5. Sivert Wiig NOR +1,78

6. Federico Pellegrino ITA +1,82

10. Lauri Vuorinen FIN

12. Niilo Moilanen FIN

24. Ville Ahonen FIN

30. Olli Ahonen FIN

32. Joni Mäki FIN

35. Ristomatti Hakola FIN