Trump “mer bestämd än någonsin” när han inledde sin kampanj inför presidentvalet 2024

Donald Trump inledde sin valkampanj med besök i New Hampshire och South Carolina. Valtemana och retoriken är bekanta sedan tidigare.

På lördagen, finsk tid nattetid, inledde USA:s expresident Donald Trump sin valkampanj efter att han hållit låg profil sedan att han i november meddelade att han ställer upp i USA:s presidentval 2024.

Nu börjar han resan mot att försöka återta Vita Huset med besök i delstaterna New Hampshire och South Carolina, där han förkastade kritik om en långsam start på kampanjen.

– Jag är argare nu och jag är mera bestämd än jag någonsin har varit, sa Trump på republikanernas årsmöte i Salem, New Hampshire, innan han begav sig vidare mot South Carolinas huvudstad Columbia.

Trump förnekade bestämt det misslyckade valet år 2020 och hävdade att han är den starkaste kandidaten i det kommande valet.

”För att ändra systemet behöver man en president som kan ta sig an det”

På båda ställena upprepade Trump bekanta valteman, till exempel att han ämnar fortsätta förhindra illegal immigration och hjälpa USA att stå emot Kina. Han lyfte också fram att kvinnor inte ska behöva tävla mot transpersoner inom idrotten.

– För att ändra systemet behöver man en president som kan ta an sig systemet och som kan vinna, sa Trump i New Hampshire.

Trump sammanfattade sin linje med att den är raka motsatsen till president Joe Bidens. Han hänvisade också till sina egna framgångar som president och smutskastade Bidens resultat när det gäller till exempel kriminaliteten, immigrationen och ekonomin.

Han påstod felaktigt att statsskulden minskade under hans tid i Vita huset medan den i själva verket enligt New York Times växte med 7,8 biljoner euro under Trumps tid som president.

Hoppet är att de två första småskaliga framträdandena ska få i gång kampanjen och locka till stöd till Trumps kampanj.

Trump är den första republikanen som har meddelat att han ställer upp i presidentvalet. Man förutspår att till exempel Floridas guvernör Ron DeSantis, den tidigare vicepresidenten Mike Pence och USA:s före detta FN-ambassadör Nikki Haley kan ställa upp som konkurrenter.

