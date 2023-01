Dubbla blåvita medaljer under första dagen – Tossavainen vann JVM-guld i sprint

Damer:

1. Eevi-Inkeri Tossavainen FIN 3.09,48

2. Milla Grosberghaugen Andreassen NOR +0,14

3. Lisa Eriksson SWE +0,20

4. Nadine Laurent ITA +1,61

5. Iris De Martin Pinter ITA +2,60

6. Elin Näslund SWE +7,13

Herrar:

1. Anton Grahn SWE 2.47,95

2. Elias Danielsson SWE +1,08

3. Eero Rantala FIN +1,16

4. Mathias Holbæk NOR +1,23

5. Casper Kvam Grindhaugen NOR +2,02

6. Kristian Kollerud NOR +6,.20