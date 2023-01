”Mellan ögonen, Ö: Mannerheim” – finländare köper hämndmeddelanden på projektiler som Ukraina skjuter mot Ryssland

Finländarna är nästan de enda som skickar hämndmeddelanden, säger mannen bakom projektet Sign my rocket. Yle besökte den kritiserade nättjänstens högkvarter i mellersta Ukraina.

”In the Spirit of the Winter War from Finland”, översatt ”I det finska vinterkrigets anda”.

Så står det på en 155 millimeters spränggranat som ukrainska soldater avfyrade mot ryska ställningar vid östfronten i januari. Den finländska beställaren betalade 200 dollar, eller drygt 180 euro, för texten.

De som tar emot beställningarna är det ukrainska projektet Sign my rocket, som samlar in pengar till landets armé. I praktiken kan vem som helst köpa ett eget meddelande på en ukrainsk projektil via projektets webbplats.

Folk från hela världen har köpt meddelanden, men finländarna sticker ut på ett iögonenfallande sätt, säger projektledaren.

– Finländarna är så gott som de enda donatorerna som skriver hämndmeddelanden, säger koordinatorn Anton Sokolenko till Yle.

Yle besökte projektets kontor i staden Tjerkasy i mellersta Ukraina, och gick igenom meddelanden som skickats in via nättjänsten Sign my rocket.

Bland dem finns en typs meddelanden som skiljer sig från mängden, de som hänvisar till Finlands krig mot Sovjetunionen under andra världskriget.

Till exempel hänvisar bilden nedan direkt till vinterkriget. I meddelandet står det, fritt översatt, ”Glöm aldrig 1939”.

Bild: Signmyrocket Ukraina,projektiler,ryskt anfall mot Ukraina

I många av meddelandena som Yle sett finns också exakt datum och ort.

På bilden nedan står datumet 20.1.1940 och Tammerfors som ort. Det hänvisar sannolikt till de ryska bombningarna av Tammerfors, då 32 plan fällde bomber över Pispala, Petsamo och Finlaysons områden i staden.

Bild: Signmyrocket Ukraina,ryskt anfall mot Ukraina,projektiler

Nästa bild nämner Lokka i Sodankylä och datumet 14 juli 1944. Då anföll ryska partisaner byn och dödade 21 civila, av vilka 20 var kvinnor och barn.

Det var partisanernas mest förödande attack mot civila under fortsättningskriget.

Bild: Signmyrocket projektiler,ryskt anfall mot Ukraina,Ukraina,granater (projektiler),artilleri,Artillery ammunition

En del av meddelandena handlar också om de områden som Finland tvingades överlämna till Sovjetunionen vid krigsslutet.

På nästa bild nämns Sordavala norr om sjön Ladoga. Finland tvingades överlämna staden till Sovjetunionen först efter vinterkriget och senare i Mellanfreden i Moskva som en del av Karelen år 1944.

Bild: Signmyrocket Ukraina,ryskt anfall mot Ukraina,projektiler,Sordavala

Många av meddelandena innehåller också namn på finländare och datum under vinter- eller fortsättningskriget. De hänvisar sannolikt till personer som stupat i kriget.

På bilden är namnet suddat för att skydda privat information.

Bild: Signmyrocket Ukraina,ryskt anfall mot Ukraina,projektiler

De flesta av meddelandena från finländare är skrivna på finska, men många är också på engelska.

I några finns också citat från Reino Palmroths krigstida kampsång Silmien välliin (på svenska ungefär ”Mellan ögonen”). Ibland handlar det om direkta citat, och ibland om egna tolkningar.

”Silmien välliin ryssää, kyllä ryssä siihen tyssää” (på svenska ungefär ”Mellan ögonen på ryssen, nog ska ryssen stoppas av det”).

”Silmien välliin, T: Mannerheim” (på svenska ungefär ”Mellan ögonen Ö: Mannerheim”).

Förutom hänvisningar till vinter- och fortsättningskriget tar de finskspråkiga meddelandena också ställning till det säkerhetspolitiska läget, eller skickar hälsningar till Rysslands president Vladimir Putin. I en del av meddelandena används också den nedsättande benämningen ”ryssä” och svordomar.

Enligt de meddelanden Yle sett använder finländarna ett hårdare språk i sina meddelanden än folk från andra länder. Det här bekräftar också Sign my rockets koordinator Anton Sokolenko.

– Från andra håll kommer närmast personliga meddelanden eller något skämtsamt.

Kommer det då liknande meddelanden från andra länder som led av Sovjetunionens agerande under andra världskriget eller kalla kriget?

– Nej, svarar Sokolenko, från de baltiska länderna kommer det relativt lite donationer också överlag.

55 s Anton Sokolenko berättar om Sign my rocket - Spela upp på Arenan

Projektet Sign my rocket drivs av en stödorganisation för den ukrainska armén i Tjerkasy. Organisationen grundades redan år 2014 när Ryssland invaderade den ukrainska Krimhalvön och inledde ett krig i landets östra delar.

Nätsidan där man kan köpa meddelanden på projektiler öppnade i våras.

Från Finland har det kommit in mellan 600 och 700 beställningar sedan dess, berättar Sokolenko. De har hämtat in sammanlagt ungefär 140 000 euro.

Två toppar kan skönjas i donationerna från Finland. Den första var då Centerns riksdagsledamot Mikko Kärnä berättade om projektet på Twitter i oktober. Den andra toppen kom vid årsskiftet då författaren Sofi Oksanen och Sannfinländarnas riksdagsledamot Jussi Halla-aho berättade om meddelanden som de hade beställt.

Nu är Finland klar tvåa i mängden donationer, efter USA.

”De etiska frågorna intresserar inte”

Med pengarna som samlats in säger sig stödorganisationen ha köpt bland annat fordon, sikten, värmekameror och radiotelefoner till armén.

När Yle besöker organisationen har de precis fått en försändelse med ett trettiotal underrättelsedrönare som ska skickas till östfronten.

Sokolenko säger att han har stött på respons och artiklar i medier som kallar projektet omoraliskt. Han känner också till den diskussion som förekom i Finland kring årsskiftet.

En kritisk diskussion blossade upp efter att en kolumn i tidningen Iltalehti hade kritiserat kända finländare för att de skickat granathälsningar till ryska soldater.

– Om etiken kan jag säga så mycket att jag egentligen inte bryr mig. Om pengarna kommer och om vi kan köpa förnödenheter till soldaterna med dem är jag inte intresserad av de etiska frågorna.

Bildtext Anton Sokolenko trodde inte på projektet från början, men donationerna som kom in redan första veckan fick honom att ändra sig. Bild: Oleksandr Koretskyi Ukraina,ryskt anfall mot Ukraina

Sokolenko vill påminna kritikerna om att Ukraina försvarar sig mot ett våldsamt ryskt anfall. De moraliska funderingarna lämnar han åt donatorerna.

– De vet mycket väl att vapnen de signerar dödar människor. Framför allt om de beställer ett meddelande på en Excalibur, med en träffsäkerhet på fyra meter.

Majoriteten av den kritiska responsen kommer ändå från rysksinnade.

– Men jag har några gånger fått förfrågningar från Ryssland och Belarus. Personerna frågade hur de kan skicka pengar så att deras donation inte kan spåras i deras hemland. Lösningen är kryptovaluta, ler Sokolenko.