Vörås kupp efter kaxiga Minken-utspelet – knep dubbla guld i FSSM-stafetterna

H12 3x2 km

1. IF Sibbo-Vargarna 17.28,2

2. Pargas IF 1 +49,1

3. Pargas IF 2 +1.41,6

D12 3x2 km

1. Vörå IF 19.14,5

2. Närpes Kraft +44,1

3. IF Sibbo-Vargarna +1.47,6

H14 3x2,5 km

1. IF Minken 22.19,2

2. Oravais IF +53,8

3. Österby Sportklubb +1.19,6

D14 3x2,5 km

1. Oravais IF 23.39,0

2. Pargas IF 1 +10,6

3. IF Femman +1.12,2

H16 3x5 km

1. IF Minken 1 40.09,8

2. Borgå Akilles +1.00,4

3. Pargas IF 1 +1.09,6

D16 3x2,5 km

1. Pargas IF 22.24,9

2. IF Åsarna +1.07,6

3. Närpes Kraft +2.23,0

H18 3x5 km

1. IF Minken 40.09,8

2. IF Femman 1 +21,1

3. Pargas IF 1 +3.26,7

D18 3x2,5 km

1. Pargas IF 21.17,6

2. IF Minken +20,0

3. Österby Sportklubb +34,0

Herrar 3x7,5 km

1. Vörå IF 1 56.41,1

2. IF Minken 1 +7,8

3. IF Sibbo-Vargarna 1 +49,3

Damer 5+2,5+5 km

1. Vörå IF 1 35,42,7

2. Närpes Kraft +32,1

3. Pargas IF 1 +1.35,6