Iivo Niskanen är tillbaka på allvar – bara Klæbo orkade svara efter att finländaren skruvat upp tempot: ”Sista skärpan saknas ännu”

1. Johannes H. Klæbo NOR 49.29,1

2. Iivo Niskanen FIN +1,2

3. William Poromaa SWE +1,3

4. Didrik Tønseth NOR +4,3

5. Sjur Røthe NOR +4,9

9. Perttu Hyvärinen FIN +42,8

18. Ristomatti Hakola FIN +1.44,9

25. Arsi Ruuskanen FIN +1.52,5

30. Markus Vuorela FIN +1.59,3

42. Ville Ahonen FIN +3.15,7