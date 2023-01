Även i K-gruppens salladsmix finns en förvirrande ursprungsmärkning

Under januari månad har elektriciteten i Finland varit billigare än förra året.

Snittpriset på börsel i januari rör sig under 10 cent per kilowattimme, och under de billigaste dagarna två cent.

I december låg snittpriset på 27 cent.

Orsakerna till prisraset är bland annat att januari har varit en blåsig och mild månad.

Dessutom har vindkraftsproduktionen ökat.

Konsumenterna har varit bra på att minska sin konsumtion.

I andra länder i Europa finns det gott om naturgas och priset har fallit.

Experter har uppskattat att när vindkraftsproduktionen ökar ytterligare kommer genomsnittspriset i Finland permanent att ligga under tio cent.