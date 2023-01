”Nepomormor” Antonia Ringbom startar ny tvärkulturell festival i Korpo

Den nya tvärkulturella festivalen Kulturkrock i Korpo samlar kring 60 konstnärer och forskare. Efter Hangö teaterträff ville eldsjälen bakom festivalen skapa något nytt. ”Nepo baby” är träffande, eftersom de flesta är släkt, säger Antonia Ringbom.

Efter att ha lett festivalen Hangö teaterträff i 25 år kliade det i fingrarna på Antonia Ringbom att starta ett nytt liknande projekt.

– Jag kan erkänna en viss abstinens efter Hangö teaterträff, och håller på och ritar en liknande tablå för det här evenemanget, säger Ringbom och visar upp en färgglad skiss med många krusiduller.

Profil: Antonia Ringbom Öppna Född: 1946 Karriär: illustratör och regissör. Ringbom var frilansredaktör inom barnprogrammen vid Finlands rundradios svenska verksamhet 1969–1988 och har blivit känd som barnboksillustratör och animationsfilmare inom barnfilm och inom teater. Hon har också verkat som lärare i drama, som regissör samt som initiativtagare och arrangör av festivalen Hangö teaterträff, som har ordnats i Hangö sedan 1992.

Att Hangö teaterträff har ändrats i och med den nya generationen som tog vid för några år sedan är hon glad för, även om hon saknar element ur den gamla modellen.

– Det kan hända att vissa äldre personer, som jag till exempel, saknar vissa möjligheter att se sådant som har visats under åren. De nya arrangörerna har vidgat sig mycket internationellt och mot finskt håll. Det är jätteviktigt att festivalen fortsätter och tar upp det som är aktuellt i tiden.

Till skillnad från Hangö teaterträff ska den nya kulturfestivalen Kulturkrock i Korpoström, som äger rum under valborgshelgen, inte bara bestå av teater – här krockar konst och vetenskap i alla former. Festivalen samlar ortsbor som jobbar professionellt inom teater, konst, film, musik, forskning, hantverk eller med båtar. Ringbom har kontaktat drygt 70 sådana i Korpo.

– Jag måste erkänna att det här kan gå under under rubriken ”nepo baby”, som är aktuell just nu. Många är släkt både med varandra och med mig, säger hon med ett snett leende, och syftar på debatten som uppstått efter Sällskapets avsnitt om Rafael Donners husbygge och ärvda privilegier i kulturbranschen.

Vi återkommer till hennes tankar om nepo babyer senare, men först mer om festivalen.

Ringbom säger att andan är densamma som i Hangö teaterträff, att samla människor som både kan ge varandra upplevelser, insikter, diskussioner och debatter och samtidigt fungera som ett möte mellan ortsbor och en utomstående publik. Korpo kulturgille är arrangör medan Ringbom koordinerar festivalen.

– Hela idén kom av att Korpo hör till de väldigt glest bebyggda områdena i Finland, som har beviljats specialstöd från undervisnings- och kulturministeriet. Vi insåg att Korpoström, med söderomliggande öar hör till det här området som kan få stödet, och har sökt det för festivalen.

Bildtext Antonia Ringboms släkt har bott i Korpo sedan 1500-talet. Bild: Jenny Jägerhorn / Yle Antonia Ringbom,konstfestival,Korpoström

Transport i skärgården och barnkultur

Festivalen kombinerar konst och vetenskap och temat för festivalen är migration och möten.

– Alltså flytt, resande, transporter och rötter är teman för helheten i Korpoström. Det kommer att synas i alla de här verksamheterna också. Vem räknas som riktig Korpobo, vem är bara inflyttad och vem har sina rötter där?

Förutom kulturfolket har Ringbom också bjudit in berättare från ön Jurmo och från andra delar av södra Korpo, författare som skrivit böcker om ämnet.

– Det blir också massor av barnprogram och skapande verksamhet för barn, till exempel att bygga ett stort fågelägg och fågelholkar, och teatrar för barn: Osynlig av teaterkollektivet Nurinpäin och musikgruppen Raka bananer kommer. Skådespelaren Oskar Pöysti från Teater Viirus deltar med föreställningen War and piss The Loving Memory of Hans Rosling.

Bildtext Under festivalen får allmänheten också prova på att åka skötbåt. Bild: Antonia Ringbom Korpoström

Räknar med fullt hus

Kan det uppstå problem med login om intresset för festivalen blir väldigt stort?

– Jag har på känn att det blir stort. Men det finns ett hotell och flera bed and breakfast-ställen som kommer att bokas helt för det här. Jag hoppas också att alla som kan upplåta sina tomma sommarstugor eller bjuda in någon gäst erbjuder den möjligheten.

Deltagarna får också chansen att tillsammans med en erfaren skeppare prova på att segla med en klinkbyggd skötbåt, ifjol upptogs båttraditionen som en del av Unescos världsarv.

– Förhoppningsvis blir det en akrobat- och parkourföreställning med Simon Granit som är utbildad akrobat och dansare i Rotterdam. Dessutom har vi nyinflyttade familjer i Korpoström som är proffs inom dockteater, teater och dans som kommer att medverka.

Också om jag inte fick någon mammamjölk, fick jag i alla fall lite kulturmjölk i mig ― Antonia Ringbom

För att återgå till det omtalade begreppet nepo baby i början. Väldigt många i din släkt är kända inom kulturfältet i Finland och Sverige, till exempel din son, skådespelaren Tobias Zilliacus, och syster Johanna Ringbom. Hur ser du på diskussionen som nu blossat upp?

– Jag kan lugnt säga att jag är en alldeles klart både ett nepobarn, nepomamma och nepomormor, säger Ringbom och fortsätter:

– Jag har använt mina barn i olika filmer från det de har varit små och jobbar fortfarande tillsammans med flera av dem, och jag ser inte det som något fel. Tvärtom tycker jag det är naturligt om man växer upp i en familj där det skapas och pratas om kultur, konst, teater och musik att det smittar av sig.

Men allt är inte positivt. Ringbom har också haft problem på grund av sina släktband. Hennes mamma kom från en litteraturprofessorfamilj och i skolan förväntades Antonia kunna hela författaren Erik Johan Stagnelius produktion utantill.

– Också om jag inte fick någon mammamjölk, fick jag i alla fall lite kulturmjölk i mig.

Det finns också omvänd nepotism:

– Om det råkar vara någon släkting som har makten då man söker ett jobb är det överhuvudtaget inte sagt att det hjälper. Tvärtom, det kan vara ett hinder.

Pengar har däremot inte förekommit i släkten, menar Ringbom, det handlar uttryckligen om det kulturarv som förts vidare i släkten.

– Det är ju inte konstigt att man jobbar vidare i samma skrå eller samma bransch på något sätt eller indirekt, säger hon och fortsätter:

– Kritiken borde snarare riktas mot rika personer som Björn Wahlroos och vad pengarna kan åstadkomma som smörjmedel här och där. Det är en helt annan frågeställning.

Bildtext Klinkbåtstraditionen upptogs ifjol som en del av Unescos världsarv. Bild: Antonia Ringbom Korpoström,båtar

Fått samvetskval av diskussionen

Diskussionen om nepotism och kulturbarn har funnits länge, men den som uppstod i USA i fjol handlar om en ny generation som har fått upp ögonen för fenomenet. Ringbom anser ändå att den är viktig.

– Jag märker nu ett litet samvetskval när jag tänker mig just hur liksom det kan uppfattas utifrån. Jag förstår både avundsjukan och känslan av att inte höra till. Man måste ju börja granska hur man själv fungerar i alla involverande eller utestängande sammanhang och se sig i spegeln som en sådan här ganska lycklig finlandssvensk kulturfilur.

– Jag har nog hela tiden försökt att inte vara utestängande eller hög i korken. Via den vänsterideologi som har präglat mitt liv har jag snarare velat dämpa det inflytande jag kan ha högre upp när det kommer till klassfrågor.

Samtidigt som Ringbom har delat med sig av sitt arv till de egna fem barnen och deras barn har hon också via otaliga kulturevenemang och filmer spridit vidare det till utomstående, både i Finland och internationellt, bland annat Västafrika.

– Frågar du mina barn så kan de alla svara: Du hann aldrig vara tillsammans med oss tillräckligt för du skulle hela tiden göra allting med alla andra barn. Jag har snarare favoriserat barn i de mest underliga sammanhang runt hela jordklotet.