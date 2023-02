Rädslan lamslog Alva Thors i ett års tid – nu siktar 17-åringen på VM-debut i Planica: ”Det var huvudet som spökade”

Hon var bästa finländare i världscupdebuten och nu siktar Alva Thors på att lyckas i dubbla VM-tävlingar. Detta efter att ha kämpat sig igenom en söndrig träningssäsong och envisa backspärrar.

Alva Thors är mitt inne i ett hektiskt stortävlingsstim. Hon har nyss avslutat ”europeiska ungdoms-OS” EYOF i Italien, tävlar den här veckan i junior-VM i Kanada och hoppas om ett par veckor åka till Slovenien för senior-VM.

Eller egentligen tillbaka till Slovenien. Detta eftersom nordisk kombination under EYOF i brist på hoppbackar inte avgjordes i Italien som övriga grenar, utan i Planica.

På samma ort delas senior-VM-medaljerna ut i månadsskiftet februari-mars – och Vörå IF-idrottaren ligger väl till med tanke på uttagningen.

– Det är ett mål och jag hoppas jag kommer med. Jag tävlar förstås inte om topplaceringar ännu, men det skulle vara jättehäftigt och ge motivation att vara med och se hur det är på den högsta nivån, säger Thors när Yle Sporten hälsar på i Vörå i mitten av januari.

Bildtext Alva Thors siktar på att bli världsmästare och tror att hon kan vara på toppen av sin karriär i VM 2025 eller 2027. Bild: Janne Isaksson / Yle idrott

Bristande träning syns i farten

Thors har i själva verket redan fått följa med världseliten från närhåll i vinter. I december gjorde hon världscupdebut i Lillehammer och var genast bästa finländare med sin 20:e plats.

– Det betydde mycket att lyckas där efter en hackig träningssäsong. Jag var mycket sjuk och träningarna blev bristfälliga, men i Lillehammer fick jag bekräftelse på att jag gjort rätta saker när jag väl varit frisk.

Hon insjuknade på nytt kring jul och tappade ytterligare värdefull träningstid. Framför allt längdåkningen har lidit av de återkommande förkylningarna. När Thors tidigare varit vassare i skidspåret än hoppbacken, har situationen denna säsong varit omvänd.

– Skidåkning är en gren som kräver de där träningstimmarna, så det syns på skidfarten att jag saknar dem. Tränar du inte så blir du inte heller bra, säger Thors.

Bildtext Ulf Nyman har tränat Alva Thors i backhoppning genom hela karriären. Hennes skidtränare är Tor-Leif Häggman. Bild: Janne Isaksson / Yle idrott

Thors backtränare Ulf Nyman har imponerats av adeptens utveckling i backhoppningen under det senaste halvåret. Han konstaterar att allting klickade på plats i våras.

– Vi ändrade lite på utrustningen så hon började använda kilar i skorna, och det började rulla på. Hoppet har gått jättebra framåt och jag tror inte hon nånsin hoppat så bra som hon gör nu, säger Nyman.

Scenförändringen är total. Ännu i våras famlade Thors runt i backmörkret – efter en otäck olycka.

Rädslan tog över

Våren 2021 i Taivalkoski. Alva Thors säsong slutar med en våldsam krasch i backen efter ett överlångt hopp. Det går knappt att känna igen henne på sjukhusbilderna, där 15-åringen ligger med ett uppsvullet ansikte fyllt med sår.

Bildtext ”Det ser värre ut än det egentligen var”, säger Thors nu. Bild: Privat idrott

Olyckan lämnade mentala spår, som följde med henne länge.

– Det tog ett år innan jag vågade hoppa ordentligt igen, berättar Thors.

Hur var det att sätta sig på bommen första gången efter kraschen?

– Jag var jätterädd, men vågade inte visa det utåt för någon, utan spelade att jag inte var rädd. Lite fake it till you make it.

– Vid varje hopp kände jag efteråt att 'yes, jag klarade det, jag föll inte'. Men det säger ju sig självt att det inte blir till nånting om du är rädd när du sitter på bommen.

I takt med att hon fick fler lyckade träningshopp i bagaget började självförtroendet växa och hon blev allt tryggare i backen igen. Hon sökte också professionell hjälp för att få ordning på psyket.

– Det var huvudet som spökade.

Topp-10 i sikte i junior-VM

Inte minst med tanke på hoppspöket gick den individuella tävlingen i EYOF inte direkt enligt förhandsritningarna. Thors hopp var i och för sig långt, men hon föll omkull. Hade hon hållits på benen hade hon haft medaljchans.

Hon samlade sig snabbt och var två dagar senare i torsdags med i Finlands lag som slutade sjua i mixedstafetten.

Bildtext För tredje vintern på raken representerar Alva Thors Finland i junior-VM. Bild: Janne Isaksson / Yle idrott

Nu väntar säsongens huvudmål: U20-VM i Whistler i de kanadensiska OS-landskapen från 2010. Lagtävlingen står på programmet på onsdag och den inviduella tävlingen på fredag.

Hon är med i junior-VM för tredje gången, men tävlar som 17-åring fortfarande mot två år äldre konkurrenter.

– Det här är första gången som jag känner att jag är så bra att jag är med i kampen på riktigt, säger Thors som var 24:a i JVM-debuten i Lahtis 2021 och 19:e i Zakopane i fjol.

– Målsättningen har ändrats lite med tanke på att formen är oklar, men jag överraskade i Lillehammer, och ser inte några hinder till varför jag inte kunde överraska också i Kanada. Jag kämpar inte om medaljer, men kanske topp-10.

Se Alva Thors i Sportliv på Yle Arenan 11.2.