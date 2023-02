KT kräver fler nybörjarplatser för läkarstuderande

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT kräver att antalet nybörjarplatser inom läkarutbildningen ökas snabbt och märkbart under den kommande regeringsperioden. Enligt KT finns det just nu 1 200 lediga tjänster för läkare, och 200 för tandläkare. Nästan tusen tjänster fylls just nu av inhyrd arbetskraft.

Framför allt är bristen stor på specialistläkare Enligt KT saknas det nästan 850 specialistläkare, vilket nästan är en tiondel av alla Finlands specialistläkare.

”Finjustering hjälper inte längre, det behövs omfattande åtgärder. I dagsläget skulle det vara bra med 3 000 fler läkare i Finland”, säger KT:s chefsekonom Juho Ruskoaho i ett pressmeddelande.

Enligt KT har bristen lett till att var tredje patient inte får träffa en läkare inom den nya vårdgarantins tidsfrist på två veckor.