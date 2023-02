Bonos son Elijah Hewson störs inte av att bli jämförd med sin pappa: “Det är ju mitt dna”

Elijah Hewson, sångare och gitarrist i skivaktuella Inhaler, svarar gärna på frågor om sin pappa Bono. Skivbolaget däremot vill att man enbart talar om bandets nya musik – en uppmaning man ju har svårt att inte trotsa.

Dublinbaserade indierockgruppen Inhaler är ännu relativt okänd utanför den brittiska övärlden. Även namnet på gruppens frontfigur, sångaren och gitarristen Elijah Hewson, kanske inte genast får klockorna att ringa, men de som kan sin rocktrivia vet att det efternamnet även tillhör en av världens mest kända musikprofiler genom tiderna, nämligen Paul Hewson, mera känd som Bono, sångare i U2.

När Inhaler nu är aktuella med sitt andra album Cuts & Bruises, uppföljaren till deras debut från år 2021, och skivbolagen i pr-syfte delar ut intervjuer med Elijah Hewson & Co, är de förstås mycket noggranna med att poängtera att man endast får ställa frågor om bandet och musiken – och absolut inte om Bono.

Helt förståeligt – men samtidigt alldeles för oemotståndligt att inte försöka få in några frågor om Bono, när man nu har hans son på tråden, eller närmare bestämt per videosamtal.

Men med respekt för Elijahs (eller skivbolagets?) önskemål så inleder vi förstås att tala om den nya plattan.

Bildtext Inhaler är, från uppe till vänster, Elijah Newson (sång, gitarr), Ryan McMahon (trummor), Josh Jenkinson (gitarr) och Robert Keating (bas). Bild: Skärmdump från viedosamtal. Inhaler,Elijah Hewson,Robert Keating,Josh Jenkinson,Ryan McMahon

Det svåra andra albumet

Inhalers debutplatta It Won’t Always Be Like This som kom ut år 2021 toppade albumlistorna på hemmaplan i Irland och i Storbritannien och det heter att det andra albumet är ”det svåra albumet”.

Kände ni någon press på er att leverera en uppföljare, efter succén med debutalbumet?

– Inte alls! Det roligaste vi har varit med om. Inte sant, killar? säger trummisen Ryan McMahon och får de andra att skratta.

– Skämt åsido, stundvis var det tufft och svårt - men det var värt besväret för vi är väldigt stolta över de här låtarna och väldigt glada över det här albumet, fortsätter McMahon.

Vi gillade samma sorts musik, hade långt hår, tyckte om pizza och var inte särskilt bra på sport ― Robert Keating, basist i Inhaler

Hur går det till när ni skriver låtar?

– Jag önskar vi hade ett svar på den där frågan, vi vet inte riktigt. Och jag tror att om vi hade en specifik form eller en viss process så skulle det bli för förutsägbart. Vi gillar att vara spontana, det är katalysatorn som gör oss kreativa, säger Elijah Hewson.

Spontanitet och livekänsla verkar också ha varit ingredienserna under inspelningen av det nya albumet. Det låter mycket ”här och nu”?

– Så är det. Under inspelningen av förra skivan var det ganska mycket ut och in ur studion under åren, med korrigeringar och dubbleringar, och det gjorde att albumet kanske blev lite mer spretigt, inte nödvändigtvis på ett dåligt sätt. Men den här gången ville vi faktiskt gå in för ett mer livebaserat sound. Största delen av det här albumet gjordes som ett band i ett rum, berättar basisten Robert Keating.

Bildtext Inhalers andra album Cuts & Bruises kommer ut 17 februari. Bild: Lewsi Evans / Universal Music Inhaler,Elijah Hewson,Robert Keating,Josh Jenkinson,Ryan McMahon

Blev inte tagna på allvar

Killarna i Inhaler är 23 år gamla och de har känt varandra länge. De började lira tillsammans redan för över tio år sedan medan de ännu gick i skolan.

– Vi gillade samma sorts musik, hade långt hår, tyckte om pizza och var inte särskilt bra på sport, berättar Keating.

I början var bandet kanske mer ett roligt tidsfördriv än något killarna hade tänkt satsa helhjärtat på, även om det i bakhuvudet nog alltid fanns en tanke om få göra det till en livsstil. Från början var det åtminstone klart att de skulle skriva egen musik, något de dessutom märkte att de var ganska bra på.

Det är väl min röst som påminner om pappas, för jag tycker ju inte att vår musik låter som U2 ― Elijah Hewson, sångare i Inhaler, Bonos son

Efter avslutad skolgång beslöt sig sedan killarna för att gå all-in, som det heter, och försöka på allvar. Även om det fanns de som tvivlade på dem.

– För några år sedan fanns det ännu folk som hörde oss spela eller såg oss uppträda, och som kom med kommentarer som ”jo, det där låter ju fint, men när tänker ni skaffa er riktiga jobb eller börja studera?”, berättar Hewson.

– Nå, idag säger jag till dem: Fuck you.

År 2017 gav Inhaler sedan ut sin första singel, självutgåvan I Want You, och då började också både medier och skivbolag att få upp ögonen för de unga förmågorna från Dublin.

Inhaler gav ytterligare ut några singlar åren därpå och kom bland annat med på BBC:s lista över årets mest lovande artister 2020, innan det var dags för det debutalbumet 2021.

Bildtext Bono och U2 uppträder på Olympiastadion i Helsingfors i augusti 2010. Bild: Yle u2,bono

Föräldrarna inte helt förtjusta i musikkarriär

Elijah Newson har också låtit förstå att hans föräldrar, pappa Bono och mamma Ali, inte var helt förtjusta i att deras pojke skulle gå i pappas fotspår och också bli rockstjärna.

– Det är inte som om de inte skulle ha varit stöttande, de lät mig ta pianolektioner och sånt när jag var barn och de hade inget emot att jag sysslade med musik. Men de ville väl att det skulle förbli en hobby, berättar han.

– Men jag tror ju att alla föräldrar tänker på samma sätt, jag menar om jag hade barn och en dag skulle ungen meddela att hen vill vara med i ett band, så skulle jag säkert också höja på ögonbrynen.

Bildtext Tvååriga Elijah i famnen på pappa Bono under farfars begravning 2001. Bild: Crispin Rodwell/Shutterstock/All Over Press Bono,Elijah Hewson

Bono har varit en viktig fadersförebild för Elijah

Inhalers musik har av många musikskribenter beskrivits som 80-tals influerad rock. Och därifrån har steget givetvis inte varit långt att jämföra gruppens musik med Elijahs pappas band U2. Faktum är att när man lyssnar på Inhalers två första album så kan man inte låta bli att dra paralleller till U2:s två första plattor Boy och October från år 1980 respektive 1981.

Hur förhåller sig killarna i Inhaler till jämförelserna med U2?

– Förstår inte alls varför de vill göra det?! utbrister Ryan McMahon sarkastiskt och skrattar.

Bara att det som det är, med andra ord, för ett annat ofrånkomligt faktum i det här fallet är att äpplet inte faller långt från trädet: Elijah är pappa upp i dagen, både vad gäller sångröst och scennärvaro.

Vad tycker Elijah själv om att ofta bli jämförd med pappa och svara på frågor om honom?

– Det är helt befogat, och helt ok att fråga. Det är ju trots allt mitt dna. Men jag tror ju själv att det främst handlar om min röst som påminner om pappas, för jag tycker ju inte att vår musik låter som U2, säger Hewson.

Även om Elijah uppenbart själv inte har något emot att man tar upp frågor som berör hans bakgrund och hans pappa, blir jag här ändå uppmanad av skivbolagets representant, som övervakar intervjun, att hålla mig till frågor som handlar om gruppens musik och den nya skivan, och att så småningom börja avrunda. Men en sista fråga hinner vi väl med:

Har din pappa haft stort inflytande på dig?

– Som pappa jo, men inte musikaliskt. Jag tycker att vi (Inhaler), på ett ganska naturligt sätt har valt att gå en annan väg, säger han.

– Samtidigt är vi inte blåögda för det faktum att han ju är en fantastisk musiker och att vi kanske kunde lära oss ett och annat av honom.

Inhaler kommer ut med sitt andra album Cuts & Bruises 17 februari.