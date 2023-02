Vill du skapa din egen film tillsammans med proffs?

Nu har du chansen! 8 unga får skapa sin egen kortfilm på basis av sin egen idé, stil och favoritgenre. De får hjälp av filmproffs hela vägen igenom processen från idé till färdig kortfilm.

Ansökningstiden är 1.2-26.3.2023. Skicka in ansökan via filmskolan.fi

Går du i högstadiet och drömmer om att göra film?

Under Filmskolan får du tillsammans med ett professionellt filmteam skapa din egen kortfilm. Filmskolan består av 4 online träffar under april-maj 2023 samt ett filmläger där filmerna skapas. Deltagarna åker på läger till Helsingfors 5-9 juni och får lära sig om alla skeden inom filmskapande; manusskrivande, bildmanus, bildberättande, regi, klipp.

Under lägret får du tillgång till ett eget filmteam som hjälper dig att göra din egen kortfilm! Yles rekvisita- och klädlager står öppna för dig och make up artister förvandlar ”dina” skådespelare till den look du behöver.

Filmerna har premiär under hösten 2023 vid en filmgala för inbjudna gäster och de publiceras då också på Yle Arenan för alla att se.

Elin Grönblom är manusförfattaren och regissören bakom succéer som Sommarkollo, Virala genier, kortfilmen Pappa är en alien! och mycket mer. Hon kommer att handleda de åtta utvalda under hela Filmskolans gång.

Man behöver inte identifiera sig som en artistisk människa, filmskapande är något man kan lära sig. ― Elin Grönblom, regissör och manusförfattare

Bildtext Regissör Elin Grönblom med skådespelaren Enja Vilhunen från inspelningsplatsen av tv-serien Steffi, 2018. Bild: Five Corners Productions/Magnus Wikström Tv & film,filmer

Vi frågade Elin Grönblom om vad hon förväntar sig av Filmskolan och jobbet med de unga och deras filmer.

- Jag ser fram emot att träffa ungdomar med samma brinnande intresse för film som jag och ser jag mycket fram emot att få ta del av deras kreativa och unika idéer.

När hon var 15 år gjorde hon filmer själv utan att hon då någonsin hade tänkt att det skulle bli en karriär.

- Jag gjorde ju en hel del filmer själv som 13-15 åring på en DV kamera med kompisar, utan klipp-program eller andra digitala möjligheter. Ibland gick hela dagen ut på att bara klä ut sig och hitta på karaktärer. Så där fanns ju ett intresse redan tidigt.

- Om jag då hade fått chansen att vara med i en Filmskola så skulle jag ha förstått att detta går att göra som ett yrke, att det finns verktyg och kunskap att kunna ta del av och att man kan lära sig film.

Hon funderar och fortsätter,

- Berättande finns ju runt oss dagligen och överallt, det är någonting alla känner till. Man behöver inte ha ”det”, man behöver inte identifiera sig som en artistisk människa, filmskapande är något man kan lära sig, speciellt om man tycker det är roligt. Filmskapande är mycket jobb, men mycket kul!

Ansök till Filmskolan

Har du en idé till en berättelse, ser du filmscener framför dig, har du upplevt något som skulle vara intressant som film, drömmer du om att bli filmregissör?

Om du går i högstadiet just nu och du framförallt har ett brinnande intresse för film och att lära dig mer om filmskapandet så är detta en unik chans!

Läs mer här och sök en av de åtta platserna i Filmskolan 2023

Deadline för anmälning 26.3.2023

Bildtext Filmskolans affisch kan hittas på väggar i högstadieskolor runt om i Svenskfinland. Bild: FSU filmer,Tv & film

Filmskolan koordineras av Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Five Corners Productions och Svenska Yle.

FSU står för deltagarnas resor, kost och logi i samband med Filmskolan.

Projektet får stöd av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.