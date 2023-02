Emma Strömberg utforskar hur konsumtionssamhället försvårar möjligheten att hitta äkta kärlek

Konsumtionshetsen har tagit sig in i sättet vi söker nya partners på. Olika dejtingappar gör det lätt att välja och vraka, samtidigt som man själv sitter på butikshyllan och väntar att någon vill sätta en i butikskorgen.

I essän En bättre kandidat finns alltid bakom hörnet – hur Tinder förstör relationer behandlar Emma Strömberg dejtandet och hur vår syn på relationer konstrueras av samtida normer.

Emma blev intresserad av vår moderna syn på dejtande när hon hörde om boken Därför tar kärleken slut: de negativa relationernas sociologi av Eva Illouz.

– Jag började fundera om det stämmer att vi är dåliga på kärlek idag och vad det är i vår moderna kultur som skapar svårigheter med kärlek. Vilka idéer och normer påverkar oss i våra individuella val?

Emma tycker att vi kunde prata mera om att kärlek handlar om relationer och inte är en shoppingprodukt.

Fick du någon insikt, eller lärde du dig något nytt under arbetets gång med essän?

– Hur djupt marknadstänkandet påverkar våra förhållanden, att det vi tror är våra egna begär och viljor påverkas mer än vi tror av yttre normer och idéer.

Är du nervös inför något gällande mottagandet?

– Kanske att någon ska tycka att jag är oförlåtligt moraliserande.

Vad är viktigare för dig, att älska eller att arbeta?

– Båda är lika viktiga. Jag tycker väldigt mycket om mitt arbete och vill satsa på det, men ser mig inte som en karriärist eller arbetsnarkoman. Relationer är lika viktiga.

På samma sätt som man utan samvetskval gör sig av med en produkt och skaffar en ny om den första inte var till belåtenhet verka aktörer på den moderna dejtingmarknaden inte känna desto större moraliskt ansvar för dem de dejtar och inleder korta förbindelser med ― ur essän En bättre kandidat finns alltid bakom hörnet – hur Tinder förstör relationer.

Vilken är din största kulturella upplevelse som behandlat kärlek på något sätt?

– En filmtrilogi av Richard Linklater med Julie Delpy och Ethan Hawke. De heter Before Sunrise, Before Sunset och Before Midnight, första filmen kom 1995, andra 2004 och den sista 2013. Det är den mest äkta och levande skildringen av kärlek jag har sett på film. Dialogen är helt otrolig.

Vad läser du?

– Jag läser filosofiska böcker för en bokcirkel med vänner i Åbo. Jag läser också romaner. Den senaste var Ulla-Lena Lundbergs Lyser och lågar som jag tyckte mycket om eftersom jag gillar historiska romaner. Den här är en episk berättelse som sträcker sig över tre generationer och skildrar många intressanta skeenden i Finlands historia. Under hösten läste jag svenska Karolina Ramqvists Bröd och Mjölk som var en stor läsupplevelse. Just nu läser jag Pia Heikkiläs historiska biografi över åbobon Anna Bäckström.

Vad tittar du på?

– Nästan ingenting. Jag har svårt att fastna för serier, jag tycker det mesta är ganska dåligt. Men jag skulle gärna hinna se flera filmer vilket är svårt i min nuvarande livssituation. Hytti numero 6 är den film jag sett senast och den tyckte jag mycket om.

Bildtext Emma hoppas att ingen tycker att essän är oförlåtligt moraliserande. Bild: Yle/Barbro Ahlstedt essäer,kärlek,Tinder

Vad lyssnar du på?

– Min favoritpodd är Läsarpodden, det var också där jag första gången hörde om boken av Eva Illouz. Efter att jag fick barn började jag lyssna på Yle Vega och lyssnar främst på nyheterna. Aktuellt 17 var mitt favoritprogram tills det lades ner.

Vilken låt är ditt ledmotiv?

– Svår fråga, men när jag höll på med roller derby var min pepplåt Queens Don't´Stop Me Now, kanske inte så originellt men den fungerade bra i sammanhanget.

Fem saker du tycker om med dig själv

– Att jag är en nyfiken människa med stor livslust och sen är jag inte så rädd av mig vilket göra det lite lättare och roligare att leva. Och att jag alltid är först på dansgolvet.

Emma Strömberg Frilansjournalist som bor i Åbo med sambo och ett tvåårigt barn. Förutom att Emma är aktuell med med essän En bättre kandidat finns alltid bakom hörnet – hur Tinder förstör relationer har hon också gjort Graviditet en bortträngd historia förra hösten.