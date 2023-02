Brustna hjärtans dag-omröstning i Grönroos garage: Vilken är den deppigaste kärlekslåten?

Rösta på din favorit bland 30 deppiga klassiker.

Vändagen är snart här igen, med tårar, brustna löften och raderade WhatsApp-meddelanden.

Grönroos garage valde ut några hjärtskärande och våldsamma kärlekssånger att gråta i din öl över.

Från The Cures och Sisters of Mercys goth-klassiker till The Cardigans vemodiga parrelationer och den julsången.

Vilken är den allra bästa och deprimerande kärlekssången bland dessa trettio klassiker? Torka tårarna och rösta på din favorit!

Hittar du inte din favorit i listan? Kommentera under artikeln och berätta vilken låt du gillar mest.

Vinnarlåten spelas i Grönroos garage 13.2.