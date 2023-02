Stavbrott, diskning och usel spurt – Finlands sprintlag tvingades summera en motig dag i Toblach: "Besk eftersmak"

Sprint, herrar:

1. Johannes Høsflot Klæbo, NOR 2.30,58

2. Håvard Solås Taugbøl, NOR + 0,56

3. Federico Pellegrino, ITA + 0,72

4. Erik Valnes, NOR + 1,26

5. Lucas Chanavat, FRA + 2,74

6. Edvin Anger, SWE + 2,90

---

Joni Mäki, Niilo Moilanen, Verneri Poikonen och Verneri Suhonen åkte ut i kvartsfinal.

Sprint, damer:

1. Jonna Sundling, SWE 2.49,76

2. Maja Dahlqvist, SWE + 0,65

3. Jessie Diggins, USA + 0,81

4. Emma Ribom, SWE + 1,12

5. Linn Svahn, SWE + 1,63

6. Laura Gimmler, GER + 1,69

---

Kerttu Niskanen och Jasmi Joensuu åkte ut i kvartsfinal.