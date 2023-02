Nervös Hyvärinen var stark bakom en norsk armada – Niskanen om VM-start i fristil: ”Intresserad av att vinna, det är inte möjligt på den här distansen”

10 km, fristil, herrar:

1. Pål Golberg, NOR 20.46,4

2. Simen Hegstad Krüger, NOR + 0,3

3. Johannes Høsflot Klæbo, NOR + 2,8

4. Harald Østberg Amundsen, NOR + 5,2

5. Didrik Tønseth, NOR +12,1

6. Hans Christer Holund, NOR + 16,4

---

11. Perttu Hyvärinen, FIN + 26,4

12. Iivo Niskanen, FIN + 27,2

43. Arsi Ruuskanen, FIN + 1.20,7

49. Markus Vuorela, FIN + 1.29,1

52. Lauri Lepistö, FIN + 1.39,2

59. Juuso Haarala, FIN + 2.01,0