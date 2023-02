Rekordkyla i Nordamerika – isande vindar känns som -77 grader

Kyla och bitande vind drabbar närmare 100 miljoner människor i nordöstra USA och Kanada.

På lördagen meddelade Förenta staternas nationella vädertjänst (NWS) att man uppmätt de kallaste vindarna någonsin. Det skriver BBC.

Vindavkylningen uppgavs vara -77 grader celsius och uppmättes på berget Mount Washington i delstaten New Hampshire. Den egentliga temperaturen var -43 grader celsius.

Enligt meteorologerna är så kall vind ytterst ovanlig. Myndigheterna varnade för att köldskador kunde uppstå på mindre än 10 minuter.

Vindavkylning eller köldindex är en meteorologisk term för att beskriva hur huden påverkas av den omgivande temperaturen kombinerat med vindhastighet. Ofta talar man om hur kylan känns.

I New York har temperaturen på sina ställen sjunkit till -20 grader celsius och staden har utfärdat varningar för kyla. Tidningen The New York Times följer med hur situationen utvecklar sig.