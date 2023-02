Favoriterna till final från Melodifestivalens första deltävling

Jon Henrik Fjällgren, Arc north feat. Adam Woods och Tone Sekelius tog sig till final från svenska Melodifestivalens första deltävling.

Jon Henrik Fjällgren, Arc north feat Adam Woods med ”Where You Are (Sávežan)” och Tone Sekelius ”Rhythm of My Show” var också de två bidragen som var favorittippade på förhand.

Två bidrag tog sig också vidare till semifinal: Victor Crone med ”Diamonds” och Elov & Beny med ”Raggen går”.

Mellosändningen drabbades dessutom av ett tekniskt avbrott, rapporterar SVT. Mitt i poängutdelningen blev rutan svart i ungefär en och en halv minut.

