Historisk ändring i demokraternas primärvalssystem – därför får delstaten Iowa nobben efter 50 år

I USA har demokraterna röstat för att ändra sitt primärvalssystem. Den lilla delstaten Iowa hjälpte skapa momentum för presidenter som Jimmy Carter och Barack Obama, men för första gången på 50 år kommer primärvalet nu att inledas i en annan delstat.

Inför presidentvalet 2024 kommer demokraternas primärval att starta i South Carolina. Orsaken är att man vill inleda valet i en delstat som bättre representerar demokraterna och mångfalden i USA.

President Joe Biden meddelade i december att han vill genomföra en förändring i primärvalssystemet och under lördagen röstade partiet igenom det förslaget.

År 2020 slutade primärvalet i Iowa i kaos, då tekniska problem ledde till att ett resultat kunde presenteras först efter tre dagar.

Resultatkaoset är ändå inte den enda orsaken till att Iowa nu får nobben, utan partiet vill inleda primärvalet i en delstat som på bättre sätt representerar mångfalden i USA och inom demokraterna.

Därför får South Carolina, en delstat där ungefär en fjärdedel av invånarna är svarta, sparka igång valet den tredje februari 2024. I Iowa är 87 procent av befolkningen vit.

Enligt den nuvarande planen kommer också Georgia, en delstat där en tredjedel är svarta, att flyttas upp i primärvalskalendern.

Vad är ett primärval? De två stora partierna i USA, demokraterna och republikanerna, håller primärval inför presidentvalen.

Primärval hålls i alla delstater, samt i Washington DC och USA:s övriga territorier.

Valen inleds i början av året då presidentval hålls och pågår till sommaren.

Under primärvalen fattar partierna beslut om vilken kandidat de vill att representerar dem i presidentvalet som hålls i november vart fjärde år.

Vad är grejen med Iowa?

Men varför inleddes det demokratiska primärvalet egentligen i just Iowa under 50 års tid? Delstaten har fått ett rykte om sig som en så kallad kungamakare, en delstat som kan höja upp en fräsch och överraskande kandidat, men också en delstat som har rykte om sig att kunna hjälpa partiet att i ett tidigt skede förutse vilken kandidat som kan gå hela vägen till valseger.

Iowa har varit den första primärvalsdelstaten för demokraterna sedan år 1972. Efter ett misslyckat presidentval 1968 beslutade partiet att man måste göra en ändring i primärvalet – Iowa blev lösningen.

Bildtext Iowas valsystem skiljer sig från de andra delstaternas. Folk samlas i olika lokaler för att nominera en kandidat, olika kampanjläger kan också försöka övertala väljarna att byta kandidat. Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press USA:s politik,Iowa,primärval,Demokratiska partiet i USA

Iowa har dessutom ett annat valsystem än de andra delstaterna, invånarna där samlas till nomineringsmöten i tusentals lokaler, som gympasalar och till och med folks vardagsrum för att välja en kandidat.

När en okänd jordnötsodlare som hette Jimmy Carter vann i Iowa 1976 och sedan gick vidare och vann inte bara det demokratiska primärvalet, utan också hela presidentvalet, var Iowahypen ett faktum.

Eftersom delstaten är så liten kan också en rätt så ny och obekant kandidat klara sig bra, om hen gör en lyckad kampanj och klarar av att göra ett intryck bland väljarna.

Skapar South Carolina mer eller mindre mångfald?

År 2008 vann Barack Obama, då en relativt ny senator från Illinois, primärvalet i Iowa och senare blev han USA:s första svarta president.

Ryktet om att Iowa är en kungamakare är ändå något överdrivet och det är inte alls alla gånger demokraterna i delstaten kunnat ta fram en vinnande kandidat.

Bildtext Efter en svag början på sin kampanj höll Barack Obama ett tal i Iowa som fick folk övertygade om att han kunde gå hela vägen och vinna presidentvalet. Bild: Laura Cavanaugh/UPI/Shutterstock/All Over Press USA:s politik,Barack Obama,presidenter,Presidentval i USA,Iowa,primärval,Primärvalen till presidentvalet i USA 2008

I det kaotiska primärvalet 2020 var Iowa till exempel ingen kungamakare. Det var en rätt så okänd kandidat som tog hem segern delstaten, dåvarande borgmästaren för staden South Bend, Pete Buttigieg.

Joe Biden kom femma i primärvalet och var nästan uträknad efter Iowa. Idag är Buttigieg transportminister i Bidens regering.

Genom att flytta det första primärvalet till South Carolina vill demokraterna bli mer inkluderande. Enligt journalisten Adam Nagourney, som bevakat amerikanska val i flera decennier, finns det ändå en risk att det blir mindre mångfald inom själva kandidatfältet.

Det finns en risk att endast kandidater med mycket pengar som redan är relativt kända, nu kan ta sig fram i primärvalet.

Det är ändå oklart om South Carolina blir ett nytt Iowa, Joe Biden har nämligen sagt att han hoppas att man ser över primärvalet vart fjärde år.

Bildtext Den unge kandidaten Pete Buttigieg tog hem segern i Iowa år 2020, men resten av hans kampanj var inte lika framgångsrik. Bild: EPA-EFE USA:s politik,Peter Buttigieg,Iowa,primärval,Demokratiska partiet i USA,Pete Buttigieg 2020 presidential campaign

Källor: New York Times, the Guardian, NPR, podden the Daily, United States Census Bureau, Politico.