Beyoncé slog rekord på Grammygalan – Harry Styles knep prestigefyllda priset för årets album

Musikikonen Beyoncé är nu officiellt den artist som vunnit flest Grammypriser. Men hon förlorade än en gång i Grammykategorin ”årets album”. Årets album blev Harry's House av Harry Styles.

Beyoncés samling av Grammystatyetter växte med fyra då årets upplaga av Grammygalan gick av stapeln på söndagen. Nu har hon vunnit 32 Grammypriser.

Hon gick därmed om den klassiska dirigenten Georg Solti som hade det tidigare rekordet för antalet Grammypris, 31 statyetter.

Beyoncé vann bland annat prisen för bästa dans- och elektroniska album och inspelning med Renaissance och också bästa R'n'B-låt med Cuff It.

– Jag försöker att inte vara för emotionell. Jag försöker att bara ta in den här kvällen, sa Beyoncé och tackade Gud, sin familj och HBTQI-rörelsen.

Beyoncé konstaterade att HBTQI-rörelsen är pionjärerna till funk, soul, rap, house och disco som influerat hennes senaste album.

Två priser till Harry Styles

Många av Beyoncés fans hade hoppats på revansch efter Grammygalan år 2017 då hon gick miste om titeln årets album för Lemonade, men inte heller den här gången knep Beyoncé albumpriset.

Brittiska Harry Styles, som gått från medlem i bandet One Direction till framgångsrik soloartist, vann årets album med sin tredje soloplatta Harry's House. Han vann också priset bästa popalbum.

Det var en mycket överraskad Harry Styles som tog emot det prestigefyllda priset årets album.

– Jag har blivit inspirerad av varje artist i den här kategorin. På kvällar som det här är det viktigt för oss att komma ihåg att det inte finns något sådant som bäst i musiken, sa han.

Harry Styles, som tog emot priset för bästa album, uppträdde också under galan.

Lizzo, Adele och Taylor Swift också vinnare

Priset för bästa låt (eng. record) gick till Lizzo för About Damn Time.

Hon tackade Prince i sitt tal och konstaterade att han inspirerat henne att göra positiv musik. Lizzo berömde också Beyoncé och berättade att hon i femte klass skolkade för att besöka en Beoncékonsert.

– Du är helt klart vårt livs artist, sa Lizzo i sitt tal till Beyoncé.

Lizzo både uppträdde och tog emot pris.

Andra topptävlare under Grammygalan var Adele och Taylor Swift som gick hem med varsin statyett. Adele vann priset för bästa utförande i kategorin pop för låten Easy On Me, medan Swift tog hem priset för bästa musikvideo för 10 minutersversionen av All Too Well.

Bluessångaren Bonnie Raitt vann priset för årets sång med Just Like That, medan jazzsångaren Samara Joy utsågs till bästa nya artist.

– Oj herregud. Jag har sett er alla på tv så länge och ni är så inspirerande, sa Joy då hon tog emot priset.

Samara Joy tog emot två priser. En av dem var bästa nya artist.

Rapartisten Kendrick Lamar vann också tre priser, bland annat bästa rapalbum med Mr. Morale & the Big Steppers. Bästa uppträdande av en popduo eller grupp blev låten Unholy av Sam Smith och Kim Petras.

Källor: Reuters, AFP, AP.