18–19 grader hemma är det nya normala – vi listar era bästa elspartips!

Vi frågade er vilka förändringar ni gjort under energikrisen och fick in över 90 svar! Många har tagit energikrisvarningarna på allvar och tillsammans har finländarna faktiskt minskat sin elförbrukning med flera procentenheter under vintern.

Är makaronilådan död i ditt hushåll och mikron din nya vän? Eller har bastun blivit ett nytt förråd i hemmet? Bland annat det frågade vi er när vi ville veta om ni gjort några förändringar i vardagen för att spara in på elförbrukningen.

Och spara har verkligen många av er gjort. I grafen nedanför ser ni vad de flesta svarat att de förändrat i vardagen.

De flesta som svarat uppger att de sänkt sin inomhustemperatur för att minska på elförbrukningen hemma. Fler har också börjat elda mera med ved, utnyttja billiga eltider, tagit kortare duschar och undvikit att använda ugnen. Antal personer De här förändringarna har ni gjort i er vardag för att ​ minska på elförbrukningen Över 90 personer svarade på Svenska Yles frågeformulär om elsparande. | Källa: ​ Svenska Yle, januari 2023 Sänkt temperaturen ​ inomhus Börjat utnyttja billiga eltider Mer vedeldning Släcka onödiga lampor Kortare/svalare duschar Minskat bastubadandet Undvikit ugnen Tvättat/diskat mer sällan + ​ ekoprogram oftare 0 10 20 30 40

Utöver de förändringar som nämns i grafen lyfter flera av er fram att ni också:

dragit ner golvvärmen

dammtorkat i stället för att använda dammsugare

skippat torktumlandet

börjat med mer storkok

börjat använda en airfryer i stället för ugnen

isolerat fönstren

kört mindre bil

bytt till LED-lampor

Av alla er som svarat uppgav över tio personer att de förändringar ni gjort i vinter är någonting ni kommer att fortsätta med, även om elen skulle bli billigare igen. Många nämner ändå att ni saknar speciellt bastubadandet (gäller alltså de som har enbart elbastu) och att göra vardagsmat i ugnen.

Lagar minst två, helst tre, maträtter när jag har i gång ugnen. Hela familjen tar kortare duschar, och inte lika ofta. Bastun har vi skippat helt. Har lägre temperatur i huset, och det går hur bra som helst, är bara en vanesak ― Signatur ”Småbarnsmorsan” skriver att de kommer att fortsätta med sparåtgärderna, förutom bastun, som hon gärna vill fortsätta använda bara elpriserna sjunker.

En sänkning av temperaturen inomhus har lett till stora besparingar

Många av er har också skrivit in exakt hur mycket ni har lyckats spara under de här månaderna. Ifall man bedömer sparåtgärderna enligt hur mycket ni har sparat på elräkningen verkat det ha varit effektivast att minska temperaturen med några grader där hemma.

Signatur ”Skogsharen” skriver bland annat att hen minskat sin elförbrukning med tio procent bara genom att sänka temperaturen med två grader inomhus. Sänkningen gjordes med en bergvärmepump.

Signatur ”Bucket” har skippat ugnen och börjat använda en airfryer mera. Långkok görs på grillen med kol eller ved skriver personen. Bucket har också sänkt temperaturen i huset med två grader och allt det här har lett till en 40 procents elbesparing jämfört med de tre senaste åren.

Om det är något positivt med hela elkrisen så är det att man har blivit mera medveten om sin elförbrukning ― Signatur ”Bucket”

Signatur ”Luffaren” har i vinter gjort en enorm förändring och med det minskat elräkningen med 70 procent.

– Vi bor i ett gammalt trähus på vischan. Stora rum med få kakelugnar. På skämt sade vi att vi borde alla sova i vardagsrummet och endast använda veduppvärmning. Sagt och gjort, vi har dragit ned vår elräkning med 70% och vi har endast 18 grader i huset. Vi sover bättre och vårt barn på 10 år tycker att det är mysigt att sova på madrass på vardagsrumsgolvet och läsa”, skriver Luffaren.

Signatur ”Snickers” beskriver hur en familj på sju personer lyckat spara 30 procent på elförbrukningen.

– Kort duschar för alla sju i familjen, någon grad kallare inomhus. Ecoprogram på disk- och tvättmaskin. Bastu en gång per månad. Eldat mycket i braskaminen. Sparat över 30 procent jämfört med tidigare år. Skippade elbilen och kör på biogas, skriver Snickers.

Bildtext Ni var många som skrev in att ni nu varit noga med att ha lampor tända endast i de rum ni befinner er i. Bild: Sergej Razvodovskij vardag,vardagsrum,energikris,energikris,elförbrukning,vardagsliv,lampa,lampor,belysning

Hysteri eller sympatisparande? Finns många åsikter bland svaren

En del av er visar tydligt er frustration över läget på elmarknaden. Signatur ”Vanlig jävla populas” skriver bland annat att hen fryser och har mörkt och är glad att hens äldre angöriga inte längre finns så de slipper uppleva detta. Och signatur ”Vemvet” tycker att det blivit lite av en hysteri kring det här med elsparandet och tycker att folk ska se över sina utgifter istället för att klaga på elkostnaderna.

Andra förklarar att ni redan sedan tidigare varit sparsamma och hållit elförbrukningen låg. Signatur ”Lyckligtlottad” skriver till exempel att hen gjorde ett förmånligt elavtal för två år sedan, men ändå är av åsikten att man ska spara på energin då man kan.

– Jag har inte behövt tänka på energikostnader, men tycker ändå man ska försöka spara på energin. Vi har max 19 grader inne, tvättar endast fulla maskiner byk och disk. Vrider ner värmen då vi vädrar eller har kläder på tork. Utnyttjar eftervärmen i ugn o spis. Duschar med svalt vatten och max 10 minuter och går endast några gånger om året i bastun, skriver Lyckligtlottad.

Vi bor i en liten höghuslägenhet och de höjda priserna har inte påverkat oss jättemycket, men det är ändå roligt att följa med sin elförbrukning och ”tävla” med sig själv och dra sitt strå till stacken ― Signatur ”Studerande” har undvikit att använda ugnen och försöker att inte tvätta kläder i onödan

Signatur ”Esbobo” vill också dra sitt strå till stacken och skriver att de som ett par i 60-årsåldern ersatte oljepannan med bergvärme redan för några år sedan, men nu valt att vara med och ”minska landets elförbrukningstoppar”, genom att inte använda tvätt- och diskmaskin när finländarna använder som mest energi, alltså tidigt på morgonen och under eftermiddagen.

Tack så mycket för alla era svar!