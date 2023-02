Därför vill butiksbiträdet Maja ha ett lönelyft på 200 i månaden

Servicefacket Pam strejkar från och med torsdag på många orter. Facket vill ha påslag på 200 euro i månaden eftersom lönerna i branschen är låga och många jobbar deltid i butikerna med varierande timantal.

Servicefacket Pam kommer genomföra strejker i hela landet under slutet av veckan.

Det här är också en kvinnodominerad bransch. Var femte kvinna inom handeln jobbade i fjol på deltid. Sedan 2009 har andelen deltidsarbetare i branschen ökat från 14 till 19 procent. Totalt är det över 300 000 kvinnor som jobbar deltid.

Det är svårt att få ut exakta inkomstsiffror för branschen, eftersom den fackliga organiseringsgraden är låg och arbetsgivarna är otaliga.

Vi har försökt räkna på vad ensamföräldern Maja, som har två barn, får i handen. Vi har räknat med att hon jobbar i medeltal fyra dagar i veckan.

Deltidsarbetande Majas lön på 1 800 euro är ingen vinnare

Siffror från Statistikscentralen ger en uppfattning om lönenivån. Medianlönen – det vill säga den vanligaste lönen – är 14,93 euro i timmen för kvinnor och 15,75 euro i timmen för män. Om den handelsanställda jobbar heltid så skulle lönen ligga på 2 250 euro i månaden.

En deltidsanställning på 80 procent motsvarar en lön på 1 800 euro och och en anställning på 60 procent 1 350 euro i månaden.

I huvudstadsregionen är det här ingen vinnarlön. Om vi som exempel tar en ensamförsörjande mamma i huvudstadsregionen så är de fasta utgifterna i medeltal 1 536 euro i månaden. Det här enligt Garantistiftelsen som jobbar med hushåll i ekonomiska svårigheter.

Så här kostar det att leva i huvudstadsregionen. Ensamförsörjare med två barn Så här kostar det att leva i huvudstadsregionen | Källa: Garantistiftelsen El och försäkringar (69 euro) Hobbyer (188 euro) Mediciner (43 euro) Hygien (74 euro) Mat (759 euro) Elektronik (114 euro) Möbler, vitvaror (66 euro) Andra inventarier (16 euro) Kläder (207 euro)

Maja har kvar 127,50 i handen efter de fasta utgifter

Enligt vero.fi så betalar en person med 1 800 euro i månaden 7 procent i skatt och det motsvarar 127,50 euro i månaden.

Vår ensamstående förälder har alltså 1800 - 127,5 - 1536 = 136,5 euro i månaden för guldkanter och oväntade kostnader. Delat på tre personer är det 45,50 euro per person. Om kylskåpet går sönder spricker budgeten genast.

Vi har inte heller räknat med utgifter för bostad 1 416 euro och kollektivtrafik 130 euro.

Ekvationen blir helt enkelt omöjlig.

Grafik som visar antalet deltidsanställda per kön åren 2017-2022 Deltidsanställda i Finland 2017-2022 | Källa: Statistikcentralen män kvinnor 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

Om Maja tar sina två barn på bio så kostar det åtminstone 45 euro

När man jämför kostnader internationellt så brukar man lite skämtsamt tala om ett så kallat hamburgerindex. Indexet bygger på att hamburgaren Big Mac säljs över hela världen och görs av nationellt producerade råvaror.

Ett Big Mac-mål kostar i Finland runt en tia per person lite beroende på hur man köper den. Här räknar vi dricka, pommes frites och själva hamburgaren. För en familj på tre personer betyder det 30 euro per middag på snabbmatskedjan. Om den ensamstående föräldern tar barnen på hamburgare en gång per vecka så är hela bufferten uppäten.

Ett biobesök för tre personer rör sig omkring 45 euro. Den som har låga inkomster får alltså fira lugnt.

Pam vill nu ha ett lönepåslag på 200 euro i månaden. Det här motsvarar enligt Pam det lönepåslag som tyska IG Metall fick.

På en månadslön på 1 800 euro skulle 200 euro bli ett lönepåslag på 11 procent.

Enligt Statistikcentralens senaste siffror har köpkraften på ett år sjunkit till samma nivå som år 2014.