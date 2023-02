Elpriset sjunker – men tillbaka till rekordlåga nivåer kommer vi inte, bedömer elbolag

Priset på fasta avtal beräknas sjunka med uppemot 10 cent per kilowattimme.

Flera elbolag aviserar nu lägre elpris, bland annat Korpelan Voima och Vetelin Energia i Mellersta Österbotten sänker prisen redan i mars, Karleby Energi och Vasa Elektriska väntas sänka från och med april.

Hur stor sänkningen blir vet vi inom några veckor och vd Mikko Rintamäki på Karleby Energi vågar sig på en gissning.

- Kanske 5-10 cent per kilowattimme plus moms. Högre än de goda åren men inte alltför högt, säger Rintamäki.

Det är den milda vintern och fulla gaslager i Tyskland som gör att prisen kommer att kunna sänkas, bedömer vd Stefan Damlin på Vasa Elektriska.

Bildtext Mikko Rintamäki på Karleby Energi tror att priserna kommer ner. Bild: Sari Möller / Yle Karleby,Kokkolan Energia

- Det ser lite ljusare ut, förhoppningsvis kan vi nästa vecka komma ut med nytt pris som gäller från första april. Och det kommer att sänkas i förhållande till nuvarande pris, säger Damlin.

Varken Damlin eller Rintamäki tror att vi kommer ner i priser som 2020 då de kunde ligga på under fem cent per kilowattimme.

- Vi kommer inte ner till samma nivåer men betydligt lägre än prisen varit i vinter, säger Damlin.

Priset kommer att fluktuera framöver

En lika stabil prisbild som vi har haft tidigare kommer knappast heller igen, bedömer Damlin och Rintamäki. Orsaken är bland annat att vi bygger ut vind- och solproduktion, alltså sådan produktion som vi inte helt kan kontrollera.

- Jag tror att vi framöver kommer att tvingas bli vana vid att priset fluktuerar. Det har att göra med att det blir allt mer väderberoende, säger Damlin.

De dagar det blåser är priset på börsen lägre, de dagar det blåser lite är priset högre.

Höjningarna i höstas var befogade

Just nu har Vasa elektriska ett pris på strax under 20 cent inklusive moms. Det är för tillfället det billigaste bland bolag som säljer till hela landet. Karleby energi ligger kring 18 cent per kilowattimme.

Var ni för snabba att höja prisen i höstas?

- Jag skulle inte säga det. Det var baserat på att det skulle bli en någorlunda normal vinter. Gasleveranserna var osäkra och risken för elbrist i Europa var stor. Men så här långt har vintern varit extremt mild, säger Damlin.

Bildtext Stefan Damlin är vd på Vasa Elektriska. Bild: Jarkko Heikkinen / Yle Vasa Elektriska

Väder och annat som påverkar priset är svåra att uppskatta, påminner både Damlin och Rintamäki om.

Rintamäki säger att prishöjningen var ett måste på grund av världsläget i höstas.

- Vi gjorde vad vi kunde för att jämna ut det och nu ser det ut att normaliseras igen. Om inget oväntat sker. Vi väntar ett par veckor ser hur kärnkraften funkar och det blir vår.

I Jakobstadsregionen valde Herrfors att inte höja elpriset i höstas och därför sänker man inte heller i vår utan priset hålls på drygt 8 cent inklusive moms.

Just nu är momsen undantagsvis lägre än vanligt (10 istället för 24 %) och det gäller enligt regeringens beslut till slutet av april.

På Vetelin Energia uppskattar vd Marko Niemonen att alla bolag kommer att sänka prisen i vår. Med en mervärdesskatt på 24 procent tänker sig Niemonen att priset framöver kommer att ligga kring 10 cent per kilowattimme.

- Det blir en gaffel på kanske 7-11 cent. Men någon återvändo till fem cent finns inte, utan det är en fem cents höjning ungefär som har kommit för att stanna, säger Niemonen.