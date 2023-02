Teater: Optimist vid en avgrund – Hans Rosling återvänder till Viirus

På Teater Viirus framför Oskar Pöysti ensam på scen War and Piss with the Loving Memory of Hans Rosling. Det är en intensiv, lika komisk som oroande gestaltning av en obotlig framtidsoptimist vid randen av en avgrund.

Han kommer intumlande som ett yrväder, inte olikt Carlsson i Strindbergs Hemsöborna. Den här gången har han inte ett brännvinskrus hängande från halsen, men väl famnen full av föreläsningsparafernalier. Allt lastas upp på ett bord på scenen under ivrigt småpratande medan rocklåten I Got You (I Feel Good) med James Brown stressar både mannen på scenen och oss i åskådarbänkarna. Nu blir det folkupplysning av välkänt märke, noga bestämt den svenske läkaren Hans Roslings faktabaserade positiva motbild mot all undergångspropaganda som vi matas med.

I sin bok Factfulness (2018) pekade han ihärdigt på att mycket av pessimismen om till exempel befolkningsutvecklingen på jorden och därmed tillgången på föda vilar på ren okunskap. Befolkningsökningen planar ut till år 2050 om världens ledare fokuserar på den fattigare delen av planetens befolkning, menade Rosling. Dessutom blir också de fattigaste efterhand mindre fattiga. Allt detta illustrerade Rosling med pedagogiska klossar, tydliga bubbeldiagram och lättförståeliga språkliga bilder. Han har naturligtvis inte fått förbli oemotsagd, men Hans Rosling är dessvärre förhindrad att svara eftersom han är död sedan år 2017.

Hur kan han i så fall stå på teater Viirus scen och orera som förr? För att vara exakt är detta inte Hans Rosling själv, utan Hans Roslings Minne som förkroppsligats i den nästan förbryllande like Oskar Pöysti. Det är som en astralkropp vilken bestämt sig för att materialiseras och stanna permanent hos oss, eftersom den menar att sista ordet ännu inte är sagt i mänsklighetens ödesfrågor. Hans monolog är helt hållen på svengelska, det idiom som gjorde Rosling världsberömd som framtidsoptimistisk TED-föreläsare.

I Oskar Pöystis monolog War and Piss with the Loving Memory of Hans Rosling spelar The Tiger of Doom en central roll.

Kanske är optimismen inte lika lätt att hålla fast vid som för två år sedan, då Hans Roslings Minne senast steg upp på denna scen. Då stod befolkningsstatistikens utjämning och den relativt bättre inkomstfördelningen i centrum, och då fick Rosling vara ganska oemotsagd. Nu, i War and Piss with the Loving Memory of Hans Rosling tar istället ”The Tiger of Doom” stor plats, fysiskt blott ett mjukdjur från leksaksbutikens kramdjursavdelning, men på scenen blir detta verkligen ett morrande, gurglande, hotfullt rovdjur, berett att sätta tänderna i vår sista gnutta hopp.

Det är en kamp där Oskar Pöysti i båda rollerna (för Domedagstigern tar efterhand så mycket del av utrymmet och utspelet att det måste ses som en egen rollkaraktär) går balansgång på en knivsegg, mellan fastklamrandet vid ett hopp trots allt och en lika självbekräftande som njutningsfull undergångstro.

I denna komiska, sorgliga, hoppingivande och förtvivlade föreställning är Oskar Pöysti fenomenal. Han har inte gjort det lätt för sig, monologens olika partier är tajt tajmade med musik, och texten – möjligen – tätare packad än sist. Någon enstaka stakning på premiären fungerar närmast förstärkande: monologen är rolig, men också mörkare, mer hetsig, som om det var mer bråttom nu eller svårare att hålla fast vid både orden och framtidstron.

Naturligtvis är ett nytt krig i Europa oroande; men Hans Roslings Minne påminner oss om att antalet döda i krig hållit sig relativt konstant under 500.000 i efterkrigstid – medan det varje år istället dör fem miljoner barn utan att vi höjer på ögonbrynen, och bortåt nio miljoner människor avlider i förtid på grund av luftföroreningarna.

Men Domedagstigern låter sig inte stillas av så enkla fakta. Man kan riktigt känna hur Hans Roslings Minne klamrar sig fast med naglarna i en klippa av krita och sakta börjar glida mot avgrunden till ett ljud, föreställer jag mig, som naglar mot en griffeltavla. Domedagstigern spinner belåtet.

Det väsentliga i Oskar Pöystis monolog är skrivet mellan raderna; det stavas förvirring, förtvivlan, och en vilja att hoppas i en tid som åtminstone vid ett första påseende erbjuder mycket lite hopp. Föreställningen sår tvivel hos den som eventuellt betraktar framtiden som enkel och aldrig så lite ljus, och rubbar också den domedagskatt som inom många av oss morrar ”det är för sent, ge upp, allt är förlorat och det är de andras fel”. Trosvisst pekar Hans Roslings Minne på tre dörrar till framtiden: den utopiska kan vi glömma, katastrofen vill vi undvika, men det mindre dåliga är ännu möjligt. Jag är inte säker på att det längre är optimism, men framtid utan någon framtidstro alls är ett outhärdligt alternativ. Inte ens vid stupets rand upphör Hans Roslings Minne att hoppas, eller snarare att hålla fast vid de fakta som gör det möjligt att hoppas. Det är inte lätt.