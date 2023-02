En rekordbra dag för vindkraften – el nästan till skänks

Vindkraften producerar rekordmycket elektricitet tack vare de senaste dagarnas blåsiga väder. Under onsdagen slogs produktionsrekordet räknat per timme flera gånger.

Produktionen var som allra störst klockan 21–22 på onsdagskvällen: 4 734 megawattimmar. Det gamla rekordet för en timme sattes den 11 januari och var 4–429 megawattimmar.

Stamnätsbolaget Fingrid tror att det inte blir något nytt rekord under torsdagen, räknat per timme. I stället blir det nytt rekord för vindkraft under ett helt dygn. Det blåser hårt i synnerhet vid västkusten och i norr där största delen av Finlands vindkraftverk finns.

– Enligt prognosen producerar man i dag 106 560 megawattimmar, det vill säga cirka 106 gigawattimmar. Enligt prognosen ser det ut att bli ett nytt produktionsrekord för ett dygn, säger chefen för strategisk nätplanering Mikko Heikkilä på Finngrid.

Det gällande rekordet för ett dygn vindkraft är 98 856 megawattimmar och det sattes den 28 januari.

Vindkraften täcker cirka hälften av konsumtionen

Enligt Fingrids prognos kommer torsdagens vindkraft att täcka cirka 45 procent den finländska elkonsumtionen.

Det är exceptionellt mycket, eftersom vindkraften under hela fjolåret täckte 14 procent av elkonsumtionen i Finland.

Torsdagens elpriset har varit måttligt. Börselen kostade på eftermiddagen cirka tre cent per kilowattimme.

Det senaste rekordet kommer inte att bestå eftersom det hela tiden byggs nya vindkraftverk.

Den installerade kapaciteten vindkraft i Finland är för närvarande cirka 5 400 megawatt. I slutet av det här året väntas kapaciteten uppgå till cirka 6 700 megawatt.

Olkiluoto 3 har en effekt på 1 600 megawatt. Skillnaden är att kärnkraften producerar elektricitet natt och dag, oavsett vädret, medan vindkraften är beroende av att det blåser.

Det här är en bearbetad översättning av Yle Uutiset artikel Tänään on tuulivoiman superpäivä: voimalat tuottavat sähköä enemmän kuin ikinä ja siksi sähkö on puoli-ilmaista som skrivits av Pekka Pantsu. Översättning av Lars Gustafsson.