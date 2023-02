Den legendariske pianisten och kompositören Burt Bacharach har dött.

Han dog i sitt hem i Los Angeles i onsdags, uppger hans talesperson Tina Brausam för nyhetsbyrån AP.

Bacharach har skrivit kända låtar som ”Raindrops Keep Fallin' on My Head” och ”Do You Know the Way to San Jose”. Hans musik har gett honom sex Grammystatyetter och tre Oscars.

Bacharach blev 94 år gammal.