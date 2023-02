Tampa Bay knockade Colorado i finalreprisen – Mikko Rantanen tappade nerverna på domarna: ”Tycker det var ganska uppenbart”

Första gången i Tampa Bay sedan Stanley Cup-kalaset – då nollade Andrej Vasilevskij Colorado Avalanche. Vi tog inte vara på våra chanser, säger en frustrerad Mikko Rantanen efteråt.

Den 26 juni är ett datum som de flesta spelarna i Colorado Avalanche inte glömmer i första hand. ”Game six” i finalserien på bortais, en 2–1-seger och den långa titeltorkan var äntligen över.

Sedan dess har mycket hänt.

Tampa Bay Lightning är fortfarande ett av de starkaste lagen i den östra konferensen och ser ut att gå till slutspel som ett av de tre lagen som gör det i Atlantic-divisionen.

Colorado ligger förvisso just nu över slutspelsstrecket, men har inte alls sett ut som det lag som periodvis dominerade finalserien mot de då regerande mästarna.

Natten till fredag finsk tid var det hur som helst dags för lagen att mötas igen för första gången sedan den där junikvällen. Och helt som då var det i ”Ispalatset” i Tampa som matchen skulle spelas.

Tampa Bay fick sin revansch.

Första nollan: ”Bryr mig inte”

Corey Perry inledde målskyttet i den första perioden, och i den andra gick hemmalaget för knockouten. Brandon Hagel utökade först, sen satte Braden Point in 3–0 och innan perioden var över hade Hagel satt in pucken en gång till.

Efter 4–0-målet blev Mikko Rantanen ursinnig på domarna och belönades med en tio minuters utvisning för osportsligt uppträdande.

– Jag tyckte det var ganska uppenbart att jag blev kapad strax innan. Jag var den sista mannen i försvaret och jag gjorde det klart för domarna vad jag tyckte. Jag tappade lugnet bara, förklarar Rantanen efteråt.

Den tredje perioden blev en transportsträcka där Tampa Bay lyckades näta en gång till och slutresultatet skrevs 5–0.

Det är den första gången Tampa Bays stjärnmålvakt Andrej Vasilevskij hållit nollan den här säsongen – torkan hann faktiskt pågå ända sedan november 2021.

– Det kände jag inte till. Jag vet bara hur många segrar vi tagit då jag stått på isen. Det är den enda statistiken jag bryr mig om, säger den ryska keepern enligt AP.

Bildtext Mikko Rantanen och Andrej Vasilevskij stiftar närmare bekantskap med varandra under Stanley Cup-finalserien 2022. Bild: Geoff Burke/USA TODAY Sports/All Over Press Mikko Rantanen,Andrej Vasilevskij,Colorado Avalanche,Tampa Bay Lightning

– Jag hoppas det blir flera nu. Publiken var fantastisk då de hejade på honom. Men det är inte världens största grej. Vissa år får man flera nollor, i år har vi haft tendensen att släppa in flera sena mål, kompar tränaren Jon Cooper.

Och frågar man Colorado är det självklart inte målvakten som ska hyllas utan det egna laget som ska kritiseras:

– Vi tog inte vara på våra chanser. Vi spelade bra, vi skapade tillräckligt många lägen varav några riktigt farliga i första, men fick inte in pucken trots det. Vi måste se till att skapa farliga lägen mer regelbundet och mer träffsäkert, säger Rantanen.

Florida vann utan Barkov

Knappt 400 kilometer sydost storspelade också en annan rysk målvakt. Sergej Bobrovskij agerade segergarant då Florida Panthers slog San Jose Sharks med 4–1.

Det var Kaapo Kähkönen som stod mellan stolparna i den motsatta ändan, men kan inte belastas för förlusten. Två av baklängesmålen kom nämligen i tomt mål – båda signerade Eric Staal och ett av dem frampassat av vikarierande förstacentern Eetu Luostarinen.

29 s Eetu Luostarinen passade fram två mål - Spela upp på Arenan

Innan det hade Luostarinen tillsammans md Anton Lundell passat fram Sam Reinhart, likaså tvåmålsskytt.

– Det viktiga just nu är att göra en vana av det här, säger Reinhart enligt AP och syftar på Floridas desperata behov av poäng i slutspelsracet.

Avståndet upp till divisionstrean Tampa Bay är just nu tio poäng och Florida måste därmed sikta in sig på att knipa en playoffbiljett via wild card.

Wild card-racet i den östra konferensen 1. Washington 53 spelade matcher, 60 poäng 2. Pittsburgh 50, 59 3. NY Islanders 55, 59 4. Florida 54, 58 De två första avancerar till slutspelet

– Vi måste ta vara på läget varje gång vi spelar på hemmais, speciellt med tanke på alla möjligheter vi har. Också kvällarna man inte känner sig på topp, det är då vi måste gräva djupt och hitta sätt att vinna. I dag gjorde vi precis just det, säger Reinhart.

För Detroit börjar hoppet däremot vara ute. Laget ligger på 52 poäng, men har inte gett upp kampen ännu.

Under nattens omgång tog laget en 2–1-seger över Calgary på hemmais – inte minst tack vare Ville Husso som räddade 35 skott, varav 15 bara i den tredje perioden.

– Det här börjar vara slutspel för oss redan, åtminstone med tanke på intensiteten. Det är ungefär 30 matcher kvar och vi vill ännu ta oss dit. Det är upp till oss att faktiskt greja det, säger Husso enligt NHL.com.

Resultat, NHL: Tampa Bay–Colorado 5–0

COL: Artturi Lehkonen 0+0, -3, istid 18.53

COL: Mikko Rantanen 0+0, -2, 20.33 Philadelphia–Edmonton 2–1

PHI: Rasmus Ristolainen 0+0, +/- 0, 19.40 Florida–San Jose 4–1

FLA: Anton Lundell 0+1, +2, 16.58

FLA: Eetu Luostarinen, 0+2, +3, 17.37

SJS: Kaapo Kähkönen 38/40 räddningar New Jersey–Seattle 3–1

NJD: Erik Haula 0+1, +1, 15.10

SEA: Eeli Tolvanen 0+0, +/- 0, 14.35 Detroit–Calgary 2–1

DET: Ville Husso 35/36

DET: Olli Määttä 0+0, +1, 14.03 NY Islanders–Vancouver 5–6 Minnesota–Vegas 1–5

Videobilder från Viaplay.