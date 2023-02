Daghemmet Villekulla i Lovisa förföljs av fuktskador – personal har reagerat på inneluftproblem i barackerna

Daghemmet Villekulla i Lovisa har råkat ut för fuktskador på barackerna – igen.

– Inte kan jag ju säga att det känns bra direkt, det är ju inte så länge sedan Villekulla flyttade till de här barackerna, säger daghemmets föreståndare Lena Rosenqvist-Huhtanen.

I januari 2019 upptäcktes en vattenskada i Muminhuset, den ena av daghemmets tidigare byggnader på Karlskronabulevarden. En barngrupp flyttade till baracker i början av 2021 och på hösten flyttade hela resten av daghemmet ut eftersom även huvudbyggnaden led av dålig inomhusluft.

Sedan oktober 2021 har Daghemmet Villekulla hållit till i barackerna utanför Generalshagens skola.

Både under våren och under hösten 2022 upptäcktes vattenskador på barackerna eftersom taket läckte på några ställen. Under senhösten 2022 förnyades taket helt men problemen är inte över.

När innertaket öppnades i samband med eftergranskningen upptäcktes en fuktskada. Nu håller man på att gå igenom och reparera det första rummet.

Skadornas omfattning klarnar under arbetets gång

Enligt projektledningschef Ulf Blomberg vet man ännu inte hur omfattande skadorna är.

– Vi måste öppna åtminstone de ställen där det har funnits läckage och försäkra oss om att allt är i skick, säger han.

Barackerna ägs och sköts av staden. Eventuellt skadat material byts ut om skadorna inte är alltför stora.

– Om det kommer fram väldigt mycket eventuella gamla skador så måste vi säkert fundera på om det här alls är vettigt mera, säger Blomberg.

Bild: Mira Bäck / Yle baracker,daghem,kommunala daghem

I värsta fall kan barackerna behöva bytas ut. Hur illa läget är klarnar under arbetets gång. Det tar mellan en och två veckor per rum.

– Vi tar ett rum åt gången. Då utrymmer daghemmet det och vi ser till att där är undertryck så att fukten inte kommer åt att sprida sig, säger Blomberg.

Han berättar att isoleringen är polyuretan som inte samlar vatten. Det är närmast träkonstruktionerna samt innerskivorna som kan ha tagit skada.

– Nu sägs det ju att där är dålig inneluft åtminstone i ett par av rummen. Det är de som vi i första hand tar upp och korrigerar, där det varit läckage, säger Blomberg.

Hur kunde det gå så här?

– Barackerna är gamla och flyttade ett antal gånger. De tycks inte riktigt klara av flyttandet i längden, säger Blomberg.

Hoppas på det bästa

Daghemsföreståndaren Lena Rosenqvist-Huhtanen berättar att någon i personalen har haft symtom på inneluftproblem. Det har inte gjorts några mätningar, så desto mer vet man inte.

– Nog vill man ju att allt ska vara i skick. Vi hoppas förstås att det här ska gå att reparera, att de kan byta ut de skadade delarna, säger Rosenqvist-Huhtanen.

Hon förväntar sig att få mer information om läget under arbetets gång.

– Vi måste ju förstås lite anpassa vår verksamhet, men ganska normalt fortsätter den. Lite buller och lite stökigt förstås, men det tror jag nog vi klarar av, säger Rosenqvist-Huhtanen.

Lovisa ska bygga ett nytt daghem i centrum dit barnen från Villekulla daghem och Fredsby daghem ska flytta. Centrumdaghemmet ska byggas på banområdet och det ska bli klart 2025.