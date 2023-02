Ryssland minskar på oljeproduktionen – som svar på sanktioner eller för att rädda ansiktet

På fredagen meddelade Ryssland att man minskar sin oljeproduktion som svar på västvärldens pristak på rysk olja. Priset på råolja steg efter beskedet.

Ryssland tänker minska sin produktion av råolja med fem procent från mars. Minskningen blir minst 500 000 fat per dag, meddelade landets vice premiärminister Aleksandr Novak på fredagen.

Enligt Novak handlar det om Rysslands svar på västs pristak på rysk olja.

Den ryska produktionsminskningen motsvarar ungefär en halv procent av världens oljeproduktion på dagsnivå och marknaderna reagerade genast på beskedet. Priset på Brentolja steg med närmare två procent efter det ryska tillkännagivandet, till cirka 86 dollar per fat.

EU, G7-länderna och Australien införde i december ett pristak för tankerexporterad rysk olja som en följd av Rysslands anfallskrig i Ukraina. Pristaket är 60 dollar per fat.

I söndags utvidgades EU-ländernas pristak till att omfatta ryska oljeprodukter, bland annat diesel.

Enligt Novak hjälper det ryska beslutet att ”återställa marknadsförhållanden”.

– Ryssland anser att pristaksmekanismen för rysk olja och oljeprodukter skadar marknadsförhållandena, sa Novak enligt Financial Times.

– Det är en fortsättning på västländernas skadliga energipolitik.

Bildtext Rysslands vice premiärminister Aleksandr Novak. Arkivbild. Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press politiker,politiker i Ryssland,Ryssland

”Drabbar utvecklingsländerna”

Enligt en tjänsteman inom G7-ländernas pristakssamarbete skadar en eventuell minskning i den ryska oljeproduktionen utvecklingsländer i större utsträckning än väst, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Tjänstemannen säger också att offentliga rapporter visar att en betydande del av den ryska olja som exporteras till havs har gått med tankerfartyg som följer pristaksöverenskommelsen.

Det är viktigt att inte tro på allt Ryssland säger om sin oljeproduktion, påpekade tjänstemannen till Reuters.

Enligt analytiker kan uttalandet handla om att ge intryck av att Ryssland kontrollerar situationen, även om så inte är fallet.

Överutbud på rysk olja

De senaste veckorna har det funnits ett överutbud av rysk råolja, vilket gett köpare möjlighet att be om rabatt på närmare 50 procent – upp till 40 dollar per fat – på rysk Uralolja, rapporterar New York Times med hänvisning till prisdataföretaget Argus Media. Om det finns mindre olja på marknaden kanske köparna nöjer sig med en mindre rabatt.

Enligt den ryska nyhetsbyrån Interfax sa vice premiärministern Aleksandr Novak på fredagen att Ryssland ”i dag säljer hela den oljevolym som produceras”.

– Om Ryssland är tvunget att minska sin produktion – ens för en tid – så vill man hellre ge intrycket av att man väljer att minska produktionen eller kontrollerar situationen snarare än att man tvingas göra så på grund av västländernas politik, säger geopolitiske experten Richard Bronze till New York Times.

Flera analytiker anser att tillkännagivandet är ett tecken på att Ryssland oroar sig för att de senaste sanktionerna minskar landets oljeintäkter.

– Ryssland kanske befarar att allt fler länder kommer att försöka använda sig av pristaksmekanismen, säger analytikern Felix Todd på Argus Media till tidningen.

Ryssland är världens tredje största oljeproducent.

Källa: STT, AFP, Reuters, New York Times