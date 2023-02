Sports slutspelsdröm allt mer avlägsen efter snöpliga förlängningsmålet – Vasalaget föll tungt i måstematchen

Tre poäng var det enda som dög för Vasa Sport i den livsviktiga hemmamatchen mot Jukurit. Det blev bara en.

Sport har skuggat lagen på de sista slutspelsplatserna hela vintern.

Men nu verkar det som att playofftåget börjat sticka i väg – och Sport är kvar på perrongen. Hemma mot Jukurit – ett annat lag som ligger knappt utanför slutspelsplats – blev det en bitter förlängningsförlust.

Det efter en match som inte bjöd på det finaste skönliret.

Halvvägs in i matchen tog gästerna ledningen genom Pekka Jormakkas frilägesmål. Profilspelaren fick ett gratisläge efter att Sportbacken Emil Johansson – som ryktas vilja lämna Vasa – vanvårdat pucken som siste man.

Frilägesretur avgjorde

Sport kom i kapp i samma period genom Janne Keränens backhandlyftning. Men efter kvällens match är det främst Jukurits jakt på slutspel som lever.

S:t Michel-laget står två poäng bakom tabelltian HPK efter att ha fått in en avgörande puck i förlängningen.

Målet kom efter att Markus Odens frilägesförsök glidit i båda stolparna. Burväktaren Niko Hovinen fick inte undan spelredskapet, som i stället sopades in av Niko Huuhtanen.

– Jag valde att följa efter Oden då han stack i väg, även om jag inte orkade hålla hans tempo. Till slut kunde jag putta in pucken, säger Huuhtanen till C More.

Sport är i sin tur på trettonde plats. Avståndet till HPK är nio poäng, men Vasalaget har spelat två matcher mindre.