Kakko bröt måltorkan då Rangers segrade över Seattle – Kapanen slog till i mötet mellan Anaheim och Pittsburgh

6–3 och 3–6 blev slutsreslutaten i de liknande matcherna med nattens finländska målskyttar Kaapo Kakko och Kasperi Kapanen. Rangers utökade segersviten och Pittsburgh steg i tabellen till en plats ovanför slutspelssträcket.

I New York blev lagets nyaste tillskott Vladimir Tarasenko den största snackisen då han öppnade målfesten i sin debut i Rangerströjan redan efter dryga två minuters spel.

– Jag tror inte att jag någonsin har upplevt det här i mitt liv, sa Tarasenko efter matchen.

– Det här är första gången jag blir bytt i NHL. Killarna välkomnade oss med öppna armar. Det var dock en galen dag.

Kaapo Kakko, som haft en måltorka på 16 matcher kunde efter ett par minuter utöka hemmalagets ledning till 2–0. Målet var årets första. Kakko stod också för en assist till Rangers fjärde mål som kom i powerplay. Den finländska anfallaren har spelat 52 matcher den här säsongen och noterats för 10 mål och 17 assist.

Eeli Tolvanen assisterade Oliver Bjorkstrands 1–4-reducering i andra perioden.

Hemmalaget kunde utöka sin ledning till 5–1 i början av den tredje perioden men efter ett par snabba mål av Seattle i samma period, kunde bortalaget knappa in till 5–3. Ryan Lindgren fastställde slutsiffrorna 6–3 till New York i tom kasse.

Den finländska försvararen Niko Mikkola, som flyttade till Rangers med Tarasenko, spelade 14 minuter i matchen.

I och med segern mot Seattle, utökar Rangers sin segersvit till fyra matcher. Båda lagen är med vassa tag fast i en slutspelsplats.

Kapanens Penguins knep viktiga poäng

Mötet mellan Anaheim och Pittsburgh påminde någorlunda om nattens tidigare möte.

Även i den här matchen fick vi en finländsk målskytt. Kasperi Kapanen nätade Pittsburghs 2–1-mål i den första perioden i numerärt överläge efter lite tur då hans passning studsade via Ducks-försvararens klubba in i mål. Kuopiobördige anfallaren noterades också för en assist i bortalagets tredje mål. Kapanen har under 36 matcher gjort sjul mål och tolv assist.

Pittsburgh höll en stabil 3–1-ledning efter den första perioden och kunde utöka ledningen med ytterligare ett mål under den andra. Ledningen var uppe i 6–1 under mitten av den sista perioden. Men efter två snabba reduceringar skrevs slutsiffrorna till slut 3–6 till Pittsburgh.

Vinsten innebar att Pittsburgh knep viktiga poäng och ligger nu ovanför slutspelssträcket. Anaheim har däremot haft en tuff säsong och ligger näst sist i den västra konferensen.