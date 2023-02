Stavbrott förstörde Remi Lindholms chanser i Vanda – siktar på topplacering i VM: ”Låter kanske dumt efter sjätteplats i finska cupen”

Herrar 10 km klassiskt:

1. Lauri Lepistö 26.21,3

2. Ville Ahonen +4,3

3. Joonas Sarkkinen +27,1

4. Miro Karppanen +27,3

5. Markus Vuorela +35,6

6. Remi Lindholm +38,9

13. Kalle Parantainen IF Minken +1.00,8

18. August Högnabba IF Minken +1.24,6

26. Alexander Ståhlberg IF Minken +1.40,7

Damer 10 km klassiskt:

1. Anni Alakoski 30.46,8

2. Vilma Nissinen +12,06

3. Anni Kainulainen +17,7

4. Emmi Lämsä +34,9

5. Johanna Ukkola +44,5

21. Julia Häger IF Minken +2.50,2

22. Sandra Jordman IF Minken +3.01,1

30. Felicia Krook Vörå IF +4.04,5