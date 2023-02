Vurpor och gevärskaos för finländarna i sprinten – tränaren tar missen på sitt konto: ”En perfekt storm med allt”

1. Johannes Thingnes Bø NOR 23.21,7 (1)

2. Tarjei Bö NOR +14,8 (0)

3. Sturla Holm Lægreid NOR +39,9 (1)

4. Johannes Dale NOR +43,6 (1)

5. Dmytro Pidrutjnyj UKR +53,4 (0)

-----------

30. Olli Hiindensalo FIN +2.10,3 (1)

47. Tero Seppälä FIN +2.41,9 (4)

71. Heikki Laitinen FIN +3.23,6 (3)

111. Tuomas Harjula FIN +17.04,8 (9)