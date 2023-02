Åter en dag av omfattande protester mot Macrons pensionsreform – påverkar flygtrafiken vid Orly

Hundratusentals människor demonstrerade under lördagen på olika håll i Frankrike mot regeringens planer på att höja pensionsåldern från 62 till 64 år. På många håll ställde fler demonstranter upp än i tisdags.

På lördagen spände de franska fackföreningarna musklerna för fjärde gången i år för att visa president Emmanuel Macron var skåpet ska stå. Och som så många gånger förr heter franska skåpet ”pensionsreformen”.

Det reformpaket som regeringen presenterade i januari innebär att pensionsåldern för de flesta i Frankrike höjs från 62 år till 64 år. I våra finländska öron låter det inte orimligt – den franska pensionsåldern är nämligen en av de lägsta i Europa.

Men enligt opinionsundersökningar motsätter sig kring två tredjedelar av fransmännen den förändring som Macron vill driva igenom och som han gick till val på båda gångerna han blev vald till president.

För fackföreningarna handlar demonstrationerna alltså om att visa att regeringen inte har makt och mandat att genomföra reformen. För det krävs det stora folkmassor och därför ordnades dagens manifestation på en lördag, för att så många som möjligt skulle kunna delta.

På flera mindre orter var uppslutningen tydligt större än i tisdags, rapporterar Le Monde: i Roanne i Loire räknade polisen 6 000 demonstranter på lördagen, dubbelt jämfört med 3 000 tidigare i veckan. Samma trend gick igen i Périgueux i Dordogne och i Guéret i Creuse.

På flera håll deltog hela familjer i demonstrationerna. Nyhetsbyrån AP rapporterar att en tonårspojke i Paris bar ett plakat med texten ”Jag vill inte att mina föräldrar dör på jobbet”.

500 000 eller 93 000?

Men fackföreningsrörelsens och polisens siffror går vida isär. I storstaden Toulouse uppgav fackföreningen CGT att 100 000 deltog i lördagens manifestation, medan de lokala myndigheterna uppgav att siffran var 25 000, konstaterar Le Monde. Även på andra håll uppgav arrangörerna flerdubbelt större antal deltagare än polisen.

Enligt CGT protesterade en halv miljon människor mot pensionsreformen i Paris. Det är lika många som man uppgav att demonstrerade i Paris under rekorddagen den 31 januari.

Ingendera dagen stämde CGT:s siffror överens med polisens, vilket de inte heller brukar göra.

På lördagen var antalet demonstranter 93 000 i Paris, enligt myndigheterna. Det är i och för sig är en markant ökning från tisdagens 57 000 (400 000 enligt CGT) och flera tusen mer än de 87 000 som enligt polisen marscherade i slutet av januari.

Lördagens siffror får med andra ord knappast Macron att tänka om, i synnerhet som städer som Pau och Angoulême rapporterade betydligt färre demonstranter än tidigare dagar. I Marseille demonstrerade 12 000 personer på lördagen enligt polisen, medan arrangörerna uppgav antalet till 140 000.

Enligt det franska inrikesministeriet var det sammanlagda antalet demonstranter under lördagen 963 000.

Demonstranter i Montpellier i södra Frankrike uppmanar president Macron att gå i pension innan han fyller 64.

Orlys flygledare i överraskningsstrejk

Vid 12-tiden lokal tid slöt sig flygledarna vid Orly-flygfältet i Paris överraskande till lördagens protester.

Le Monde rapporterar att flygledarna sade sig ha gett strejkvarsel för flera dagar sedan, men enligt det franska luftfartsorganet DGAC har fackföreningarna inom organet inte vidarebefordrat beskedet.

Det innebär att DGAC inte hade satt in några förhandsåtgärder för att minimera störningen eller kommit överens om minimiservice. Under de tre tidigare protestdagarna i år har man kommit överens om att vissa turer kan flygas, medan andra turer ställdes in på förhand.

Enligt nyhetsbyrån AFP ställdes hälften av lördagens flyg till och från Orly in på grund av strejken.

Flyg till och från den andra Parisflygplatsen Roissy–Charles-de-Gaulle påverkas inte.

Källa: Le Monde, AFP, AP, Reuters