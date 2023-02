Remi Lindholm susade ifrån tränaren Erola: “Han är inte precis den bästa internationella åkaren att jämföra med” – IF Minken länge med i striden om pallplatserna

I herrarnas klassiska stafett i den finska cupen kunde Imatran Urheilijat ta en överlägsen seger. Remi Lindholm var inte nöjd med motståndet på andrasträckan. IF Minken tappade på tredjesträckan och blev femma.

Det var inget snack om segern. Remi Lindholm som startade i täten inför tävlingens andra sträcka sa efter ett par minuter tack och hej till sin tränare Santeri Erola som åkte för Imatras andralag i samma sträcka. Lindholm höll ett högt tempo och kunde till slut växla till Miro Karppanen med 26 sekunder till godo. Karppanen fick precis som Lindholm, åka i fred och korsade mållinjen som förste man.

Lindholm, som på grund i går hade en knepigare dag på grund av stavbrott, var nöjd över dagens insats men besviken på motståndet under andrasträckan.

– Idag var en bra dag, men det är svårt att jämföra min insats med andra. Jag fick jämföra den med tränaren Santtu, men han är inte precis den bästa internationella åkaren att jämföra med, sa Lindholm med ett flin.

Andraplatsen avgjordes på upploppet där Lauri Mannila spurtade i mål en ynka sekund snabbare än Lauri Lepistö. Taivalkosken Metsä-veikot blev därmed tvåa och Jämin Jänne trea.

IF Minken kämpade på galant och låg i tätklungan under förstasträckan. August Högnäbba kunde därefter hänga på bra med i striden om pallplaceringarna under andrasträckan. Inför det sista bytet kunde dock Miska Poikkimöki från Vuokatti och Oskari Hökkä från Taivalkosken Metsä-veikot dra ifrån med ett par sekunder. Petteri Mattila fick till slut tävla om fjärdeplatsen men tappade en del i slutet av tävlingen och tog en femteplats för IF Minken.

Finska cupen i längdåkning Herrar stafett 3x7,5 kilometer klassiskt: 1. Imatran Urheilijat 1: 55,41,5

(Ahonen, Lindholm, Karppanen)

2. Taivalkosken Metsä-Veikot + 18,8

(Korpela, Hökkä, Mannila)

3. Jämin Jänne + 19,7

(Nikander, Vuorela, Lepistö)

4. Kuusamon Erä-Veikot1 + 52,4

(Husu, Nurmi, Tossavainen)

5. IF Minken + 1.04,5

(Parantainen, Högnabba, Mattila)

Artikeln uppdateras!